Rencontre avec Edwy Plinel : Echanges utiles sur le journalisme Publié le lundi 26 fevrier 2018 | Le 22 Septembre

Ils ont porté notamment sur son parcours au journal "Le Monde", la création du site d'information "Mediapart" et la publication d'un livre "Devoir d'hospitalité". Initiée en marge de la célébration de la rentrée littéraire 2018, une rencontre a regroupé autour de Edwy Plinel, journaliste écrivain les hommes de médias et les étudiants de la nouvelle école de journalisme et de la science de communication. C'était le jeudi dernier à la Maison de la presse, sous la conduite de la journaliste consultante Ramata Diaourhé.











De sa vie de journaliste au compte du journal "Le Monde " Edwy Plinel dira avoir appris ce métier sur tas. Sa volonté de mieux faire et surtout sa détermination à aller de l'avant le conduiront à animer une rubrique, appelée "Police". Voyant le journaliste comme un quelqu'un comptable du droit fondamental, l'interlocuteur du jour pense que celui-ci doit aider le citoyen à être libre. En tant que journaliste investigateur, Edwy Plinel voyagera beaucoup à travers le monde. Selon lui, le journaliste ne doit avoir des préjugés. C'est pourquoi, l'enquête doit être du ressort de son métier. C'est à travers elle, qu'il pourra trouver ce que les gens ne connaissent pas.



Quant au site d'information dont il est promoteur, il a été créé avec l'idée de faire autrement. Avec plus de 40 000 abonnés, "Mediapart" fonctionne à partir des ressources qu'il génère de ces abonnements. C'est pourquoi, le site dans sa ligne éditoriale, n'a pas de préférence comme d'autres grands médias de France. Donc, elle jouit d'une indépendance totale. De ce fait, toutes les affaires sales commises par les administrations françaises et autres et qui sapent la bonne de la démocratie, ont toujours fait de l'objet de diffusion par le site. Avec une volonté affichée de mieux servir nos sociétés en informations fiables et crédibles, « Mediapart » a fait des révélations sur les magouilles orchestrées par l'ex-président Nicolas Sarkozy. Celles-ci font ressortir les dessous de la guerre menée contre le régime de Mohamard Kadhafi.



S'agissant de son livre, Edwy Plinel dira que c'est un article qui a été publié sur le site "Mediapart". Titré « Devoir d'hospitalité », cet ouvrage traite dans le temps, les dossiers durs de la police et la justice française contre les gens les migrants venant du Mali et d'ailleurs. Il dresse des critiques négatives contre l'administration française qui voit la solidarité comme un crime. Qualifiant l'ouvrage de manifeste, Edwy Plinel a laissé entendre à l'assistance qu'il a eu du mérite chez les associations défenseurs des droits fondamentaux, qu'est la liberté. Et que cette liberté doit amener à chercher à découvrir ailleurs.



Notons que le journaliste écrivain, Edwy Plinel est venu au Mali, dans le cadre de la célébration de la 10ème édition de la rentrée littéraire, dont les festivités se sont déroulées du 17 au 24 février dernier.



Diakalia M Dembélé