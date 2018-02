Préparation du SIM 2018 : L’étape des régions - abamako.com

Préparation du SIM 2018 : L'étape des régions Publié le lundi 26 fevrier 2018 | Le 22 Septembre

Après Bamako, le ministre du Développement industriel a rencontré les opérateurs économiques de Sikasso et Ségou, afin de les mobiliser et les sensibiliser pour la 1ere édition du salon International de l’Industrie. En prélude au Salon International de l’Industrie (SIM), il est prévu la tenue des pré-salons de l’industrie dans toutes les régions du Mali, afin de prendre en charge les spécificités et les potentialités de chaque région en vue de faciliter leur développement industriel et de préparer la participation des acteurs régionaux, notamment les opérateurs économiques à ce premier grand rendez-vous du SIM 2018 prévu les 19, 20 et 21 avril prochain au Parc des expositions de Bamako.











72 heures après le lancement officiel à Bamako par le Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maiga, du compte à rebours du 1er Salon International de l’Industrie du Mali (SIM 2018), le ministre du Développement industriel, Mohamed Aly Ag Ibrahim, à la tête d’une forte délégation composée des membres de son cabinet, des services techniques rattachés, des membres de la commission d’organisation du salon, s’est rendu successivement à Sikasso et à Ségou, le vendredi 23 et samedi 24 février dernier, pour tenir deux ateliers régionaux, afin de partager l’information avec les forces vives de ces deux localités ainsi que les opérateurs économiques sur la tenue de ce 1er salon.



A Sikasso, tout comme à Ségou, le ministre du Développement industriel a partagé avec les gouverneurs des 2 régions, respectivement Bougouzanga Coulibaly de Sikasso, Georges Togo de Ségou, les élus communaux, les présidents du Conseil régionaux et les présidents des délégations régionales de la CCIM des informations avec les opérateurs économiques et de la société civiles sur les opportunités de la tenue de ce premier rendez-vous du donner et du recevoir entre les industriels maliens, africains et turcs. C’était au cours des ateliers du pré-salon de l’industrie destiné aux industriels de ces deux régions.



Objectif : prendre en charge les spécificités et les potentialités de chaque région du Mali en vue de faciliter leur développement industriel et de préparer la participation des acteurs régionaux notamment les opérateurs économiques pour le SIM 2018. Le salon vise spécifiquement à assurer la décentralisation de l’industrialisation ; contribuer à la valorisation des potentialités régionales et d’identifier les projets industriels structurants.



Mohamed Aly Ag Ibrahim a expliqué à ses interlocuteurs que le SIM 2018, est un projet structurant dont l’objectif principal est d’accentuer l’attractivité de notre pays pour l’Investissement direct étranger (IDE), afin de conforter le dynamisme de son secteur secondaire actuellement peu productif et très faiblement compétitif. Il vise, avant tout, à atténuer le paradoxe inacceptable qui fait du Mali un réservoir fabuleux de ressources naturelles et le plus gros importateur de produits finis de la sous-région. Il s’agira donc de partager avec le reste du monde le potentiel de notre pays en matière de développement industriel et les opportunités qu’il offre et qui plaident en sa faveur pour qu’il soit une destination d’affaires privilégiée, a souhaité Mohamed Aly Ag Ibrahim.



« Notre ambition est de faire du SIM un tremplin décisif pour réussir notre décollage industriel, un rendez-vous du donner et du recevoir dont le but ultime est d’élargir significativement notre base manufacturière, créer des bassins d’emplois décents et durables pour notre jeunesse et convertir utilement nos multiples atouts naturels pour le bonheur de nos compatriotes » a ajouté Mohamed Aly Ag Ibrahim.



« Nous avons souhaité que ce salon ne soit pas un salon de Bamako. Mais plutôt un salon de la réalité du Mali, d’où le sens de ces rencontres avec les opérateurs économiques industriels régionaux » a insisté le ministre Mohamed Aly Ag Ibrahim. « L’objectif de ces pré-salons est de matérialiser la vision du Président de la République de valoriser nos produits locaux », a déclaré le ministre, avant de saluer les autorités régionales de Sikasso et de Ségou pour leur mobilisation et leurs adhésion autour de l’initiative qui entre dans le cadre de l’accélération et la décentralisation de notre développement industriel. Il a aussi salué l’engament des opérateurs économiques des régions et les a invités à participer activement à ce salon en mettant en place des partenariats pouvant déboucher à des accords dont chaque partie en tirera profit.



A leur tour, les autorités politico-administratives, les représentants de la société civile, des opérateurs économiques de ces deux régions se sont réjouis de l’initiative du département de l’Industrie, d’organiser ces ateliers du pré-salon. Ils ont pris l’engagement de tout mettre en œuvre pour la réussite de ce 1er Salon international de l’industrie du Mali.



Projection de film, communication sur le SIM 2018 par Mme Traoré Niamoye Baby, communication sur les potentialités de ces deux régions, présentation des résultats des travaux de la mission ont été d’autres temps forts des rencontres.



Quelques ont projets structurants ont été retenus au cours de ces rencontres, dont 5 pour étude de faisabilité pour la région de Sikasso. Pour la région de Ségou 3 projets structurants et de développement ont été retenus à savoir le projet de construction d’un abattoir moderne, la construction d’une ferme laitière et le développement de l’embouche.



AMTouré, Envoyé Spécial