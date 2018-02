Présidentielle de 2018 : L’appel des Femmes de l’AFAE pour la candidature d’IBK - abamako.com

Présidentielle de 2018 : L'appel des Femmes de l'AFAE pour la candidature d'IBK
Publié le lundi 26 fevrier 2018 | Le 22 Septembre

Pour les militantes de l’Association des Femmes en Action pour leur Épanouissement, le Président Ibrahim Boubacar Keïta doit poursuivre les efforts qu’il a déployés jusque-là malgré le contexte de crise. Les femmes de l’Association des Femmes en Action pour leur Épanouissement (AFAE) ont organisé, le vendredi 23 février 2018 au stade 26 mars, un grand meeting de soutien au chef de l’Etat et pour sa candidature pour un second mandat. Elles sont venues de tous les horizons pour prendre part à la grande mobilisation qui s’inscrivait également dans la dynamique de revendiquer les actions du gouvernement sous le leadership du Président IBK.



La présidente de l’Association, Mme Diawara Aïssata Hamata Touré dite Ladi, a tout d’abord, rappelé le rôle de la femme dans la société en tant pilier principal de la cellule familiale. Elle a profité de la tribune pour rappeler la nécessaire consécration des efforts des femmes à l’éduction des enfants, et leur orientation vers le chemin vertueux du respect et de l’engagement patriotique.



C’était l’occasion pour les femmes de remercier le Président de la République pour les efforts consentis dans la conduite des affaires. Ces femmes sont convaincues des efforts faits par IBK depuis 2013 pour permettre au Mali de retrouver sa place dans le concert des nations. A en croire Mme Diawara Aïssata Hamata Touré, c’est au regard des acquis du Président de la République que l’AFAE a décidé de lancer un appel pressent au chef de l’Etat pour la présidentielle de 2018. Les femmes de l’AFAE estiment que le Président IBK mérite de poursuivre les efforts qu’il a déployés jusque-là malgré le contexte de crise. Pour elles, 2018 est une année chargée de défis que les femmes se doivent de renforcer leur engagement derrière le chef de l’Etat



Favorable à la paix et au vivre ensemble, l’AFAE entend mobiliser plus de femmes à adhérer aux partis politiques pour défendre les valeurs chères à la société malienne à savoir : la solidarité, la liberté et la justice. La grande mobilisation du vendredi s’inscrivait également dans le cadre du soutien à la paix et aux forces armées et de sécurité.



A noter que l’AFAE dispose d’une stratégie nationale de mobilisation et de soutien assortie d’un plan d’actions pour contribuer à la réélection d’IBK. Elles prévoient plusieurs activités de mobilisation et de sensibilisation pour l’éveil de leurs sœurs de tout le Mali.



