Promotion de l'emploi des jeunes : Maouloud Ben Kattra en visite de travail à Abidjan Publié le lundi 26 fevrier 2018 | Le 22 Septembre

En plus de son homologue ivoirien de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, le ministre Ben Kattra a eu des échanges fructueux avec le Directeur du Bureau Pays de l’Organisation Internationale du Travail pour la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo. Dans le cadre de la relance du partenariat avec le Bureau International du Travail dans le domaine de l’emploi des jeunes, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Maouloud Ben Kattra, a effectué une visite de travail à Abidjan, du 21 au 23 février 2018.











Au cours de cette visite, le Ministre Maouloud Ben Kattra, accompagné du Ministre-Conseiller de l’ambassade du Mali Nouhoum Mahamane Haïdara, du Conseiller technique chargé de l’emploi Boucary Togo et du Directeur général de l’APEJ, Mamadou Fofana, a été reçu en audience par son homologue Sidi Tiémoko Touré, ministre ivoirien de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique.



Les échanges ont porté essentiellement sur les différentes stratégies nationales de promotion de l’emploi des jeunes des deux pays et de façon globale, dans la zone UEMOA. Au menu de leur discussion, figuraient également les questions de l’éducation civique des jeunes, l’évaluation du programme emploi jeune, Phase II, l’élaboration d’un nouveau programme, la relance de l’assistance technique du BIT pour l’approche Haute intensité de main d’œuvre (IMO), la tenue à Bamako d’un Forum sur l’entreprenariat et l’insertion professionnelle des jeunes, avec un focus sur la diaspora malienne et africaine, du 19 au 20 avril 2018, entre autres.



Après cette étape, le ministre Ben Kattra a eu également une séance de travail avec Dramane Haïdara, Directeur du Bureau Pays de l’Organisation Internationale du Travail pour la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo.



Les discussions ont porté sur la coopération et l’échange d’expériences, en matière de création et de promotion de l’emploi des jeunes, entre le BIT et le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle ainsi que ses services rattachés dont l’APEJ, l’ANPE et le FAFPA. Les deux personnalités ont également évoqué la politique macroéconomique, la croissance, le renforcement de l’employabilité des jeunes, le développement de l’esprit d’entreprise, le statut de l’entreprenariat, le renforcement du dispositif de financement des projets des jeunes, le renforcement du programme d’appui à la promotion de l’emploi et à la réduction de la pauvreté.



Au terme de sa visite de 72 heures dans la capitale ivoirienne, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle s’est dit satisfait des échanges fructueux qu’il a eu avec ses interlocuteurs dans ce pays frère et ami, avec lesquels, il entend contribuer significativement dans le secteur de l’emploi, pour dépasser largement l’objectif de création de 200 000 emplois, que le Président de la République Son Excellence Ibrahim Boubacar Kéïta a fixé au gouvernement durant son quinquennat 2013 -2018.



CCOM / MEFP