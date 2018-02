Ministère de la sante de l’hygiène publique : Le mérite de 39 travailleurs reconnu par la nation - abamako.com

Ministère de la sante de l'hygiène publique : Le mérite de 39 travailleurs reconnu par la nation Publié le lundi 26 fevrier 2018 | Le Débat

39 agents du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique viennent d’être récompensés au titre de l’année 2017. Il s’agit de 15 agents élevés au grade de Chevalier de l’ordre du Mérite de la Santé ; 15 agents promus au grade de Chevalier de l’Ordre national, et 9 agents élevés au grade du Mérite national avec effigie Abeille. À travers cette distinction, le département en charge de la santé veut encourager les plus méritants pour leur dévouement.



Ces récipiendaires ont reçu leur décoration le lundi dernier au Centre national de développement des vaccins (CVD) à Para Djicoroni en présence du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Pr. Samba O. Sow, et du Grand Chancelier des Ordres Nationaux, Général Sagafourou Guèye.



Parmi les recommandations des assises nationales de la table ronde sur la santé, du développement social et de la promotion de la femme, qui se sont déroulées du 29 au 31 janvier 2018 au Palais de la Culture de Bamako, se trouvent le renforcement des ressources humaines en quantité et en qualité, l’amélioration de la motivation du personnel.



Partant du constat que les réformes entamées ne peuvent se réaliser qu’avec un personnel motivé, le ministère de la Santé a décidé de passer à la vitesse supérieure. Pour l’année 2017, le département a pu obtenir la décoration de 39 agents. Une manière de récompenser le mérite des travailleurs qui se sont distingués par leur dévouement et leur abnégation pour servir le pays.



Ils sont au nombre de 39 agents décorés au titre de l’année 2017. Il s’agit de 15 agents élevés au grade de Chevalier de l’ordre du Mérite de la Santé ; 15 agents promus au grade de Chevalier de l’Ordre National, et 9 agents élevés au grade du Mérite national avec effigie Abeille. Les récipiendaires ont reçu leur décoration des mains du ministre Pr. Samba Sow.



Le ministre a noté la bravoure et le dévouement des bénéficiaires avant d’expliquer les réformes en cours au sein de son département en vue d’améliorer la qualité des soins et les conditions de vie des agents de la santé. L’occasion était aussi bonne pour le ministre de la Santé d’inviter les agents de santé à l’union sacrée pour relever les défis dont le système de santé fait face.



Il a également réaffirmé son accompagnement sans faille pour l’aboutissement des réformes en cours et pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des agents sur le terrain. Selon lui, ces réformes sont déjà en cours avec le lancement des travaux du nouvel hôpital de Koutiala la semaine dernière. Et très prochainement, les travaux de l’hôpital de Koulikoro seront aussi lancés.



À en croire le Grand chancelier des Ordres nationaux, la reconnaissance du mérite immortalise l’excellence et le patriotisme. Et d’ajouter : «Elle marque la reconnaissance de la Nation à des hommes et femmes qui ont mis leur savoir-faire au service du Mali».



Au nom de tous les récipiendaires, Pr. Adama Sangaré a exprimé toute sa satisfaction. Il s’est réjoui de cette marque de reconnaissance. «Nous sommes fiers d’être Maliens, de servir le Mali en général et le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique en particulier. Nous avons obligation de continuer sur ce chemin à partir du moment que l’Etat a reconnu ce que nous avons fait. J’exhorte les uns et les autres à doubler d’ardeur. J’invite par ailleurs les agents non distingués à doubler d’efforts pour mériter ces médailles», a-t-il affirmé.



Diamouténé, Stagiaire