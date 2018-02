Reconnaissance du mérite : Le DFM du MSHP Mohamed Sissoko honoré - abamako.com

Reconnaissance du mérite : Le DFM du MSHP Mohamed Sissoko honoré Publié le lundi 26 fevrier 2018 | Le Débat

Au titre de l’année 2017, 39 cadres ont été honorés. Parmi les heureux bénéficiaires figure Mohamed Sissoko, Directeur des Finances et du Matériel du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique. Il a reçu la médaille de l’Etoile d’argent du Mérite national avec Effigie Abeille. La décoration de ce jeune pétri de talent n’a surpris personne. Il est connu pour sa rigueur et sa ponctualité.



Mohamed Sissoko est un cadre dévoué du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique. Il a été nommé au département de la santé en 2012 en provenance de la Direction des Finances et du Matériel du ministère de l’Intérieur, où il était chef divisionnaire.



Il devient au MSHP le DFM adjoint auprès de Souleymane Coulibaly, ancien DFM, présentement à l’Inspection des Finances. De sa nomination à nos jours, il a servi trois (3) ministres de la Santé et de l’Hygiène publique, notamment Zoumana Makadji, Ousmane Koné et Marie Madeleine Togo.



À la suite du remaniement du gouvernement intervenu en 2014, Ousmane Koné, affecté au ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, fait appel à M. Mohamed Sissoko pour occuper le poste de directeur des Finances et du Matériel. Un poste qu’il occupa jusqu’en 2017.



Avec l’arrivée de Pr. Samba Sow au ministère de la Santé, ce dernier lui fait appel. Il revient alors au MSHP en qualité de titulaire du poste de directeur des Finances et du matériel de ce département stratégique. Rompu à la tâche, Mohamed Sissoko s’est vite taillé une place de choix au sein du département de la Santé.



Très efficace, M. Sissoko A remanié son équipe afin de l’adapter aux défis de l’heure. Au cœur des réformes en cours au niveau de la Santé.



M. Sissoko ne ménage aucun effort pour la conduite de l’innovation de notre système de Santé confronté à d’énormes défis : vétusté des équipements, inadéquation des locaux ; etc. Concernant les réformes en cours, Mohamed Sissoko est sans nul doute un des acteurs clés.



Parmi les réformes en cours, nous pouvons citer entre autres la fourniture de plusieurs ambulances et des tricycles médicalisés aux centres de santé dans le cadre de l’évacuation sanitaire, la construction et la rénovation des centres de santé.



Diamouténé, Stagiaire