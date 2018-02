Construction de logements sociaux au Mali : Une enveloppe de 50 milliards de FCFA annoncée - abamako.com

Construction de logements sociaux au Mali : Une enveloppe de 50 milliards de FCFA annoncée Publié le lundi 26 fevrier 2018

Sheter Afrique a annoncé le financement de logements sociaux au Mali à des prix abordables pour un investissement de 100 millions de dollars soit 50 milliards de francs CFA.



Le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, Cheick Sidiya Sissoko dit Kalifa, a introduit en audience chez le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, le directeur exécutif de Sheter Afrique, Femi ADEWOLE. C’était en fin de semaine.



Les échanges avec le chef du gouvernement ont porté sur les relations que l’institution pourrait avoir avec le gouvernement du Mali en matière de promotion et d’accès aux logements des plus démunis. À chaud, Sheter Afrique envisage un financement de logements sociaux à des prix abordables pour un investissement de 100 millions de dollars (soit 50 milliards de francs CFA).



Le patron de Sheter Afrique a également rappelé que son institution a déjà financé au Mali des projets pour environ 50 millions de dollars.



Cette bonne nouvelle sera sans nul doute un appui de taille dans le cadre de la concrétisation de la volonté politique des plus hautes autorités dans la construction des logements sociaux pour les Maliens.



