Nord du Mali : Le GSIM revendiquent l’attaque qui a tué deux militaires français - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Nord du Mali : Le GSIM revendiquent l’attaque qui a tué deux militaires français Publié le lundi 26 fevrier 2018 | Le Débat

Tweet

Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) a revendiqué vendredi l’attaque qui a coûté la vie à deux militaires français dans le nord du Mali, rapporte l’agence en ligne privée mauritanienne Saharamedias, citant un communiqué du groupe.



Le groupe dirigé par le touareg malien Iyad Ag Ghali précise que l’attaque a eu lieu entre Gao et Ménaka.



Deux soldats français ont été tués et un blessé mercredi dans l’explosion d’une mine artisanale dans le nord-est du Mali, une zone frontalière du Niger réputée servir de refuge à des groupes jihadistes que la force conjointe du G5 Sahel s’est donnée pour mission de chasser.



REUNION DU G5 SAHEL 414 millions d’euros mobilisés pour la première année



L’union européenne a annoncé ce vendredi le doublement de sa participation au financement de la force conjointe du G5 Sahel, portant le total des fonds rassemblés à 414 millions d’euros. Il faut « 480 millions », selon le président du Niger, Mahamadou Issoufou, qui s’inquiète de la pérennité des financements.



Dans les faits, ces 50 millions d’euros supplémentaires porteront le financement alloué par l’UE au G5 Sahel à 100 millions d’euros. « Au total, avec les contributions des autres donateurs, 414 millions d’euros ont été mobilisés vendredi pour la force (du G5 Sahel). Cela va bien au delà des attentes », a annoncé la représentante de la diplomatie européenne, qui coprésidait cette conférence.



LUTTE ANTITERRORISTE: Des suspects interpellés à Diabaly



Le secteur 5 de l’Opération ‘’Dambé’’ a mis hors d’état de nuire 4 présumés jihadistes à Sabré Baba le mercredi 22 février 2017 aux environs de 07h dans la localité de Niono région de Ségou. Les présumés coupables étaient en possession d’un pistolet mitrailleur avec 4 chargeurs garnis, 3 fusils de chasse, des munitions en vrac et une dizaine de téléphones portables. Ces individus ont été remis aux structures compétentes pour des besoins d’enquêtes. Selon le Coordinateur des opérations du secteur 5, ces genres d’incursions se multiplieront dans tout le secteur. Et le Lieutenant-colonel Didier Dembélé d’inviter les populations à plus de collaboration avec les FAMa.



COUPURES INTEMPESTIVES D’ELECTRICITE: La société EDM-SA donne l’alerte



Des coupures d’électricité intempestives à prévoir de jour comme de nuit à partir du mois de mars. Les responsables de la société Énergie du Mali, donnent l’alerte. Selon les responsables de la société Energie du Mali, cette situation s’explique par une mauvaise pluviométrie enregistrée cette année. La quantité d’eau peut difficilement couvrir les besoins d’approvisionnement en électricité, ajoute la direction d’EDM-SA. La société de fourniture d’électricité demande à tous d’adopter des comportements allant dans le sens d’économiser la consommation de l’énergie disponible.