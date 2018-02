Offensive GATIA-MSA contre les terroristes : La base du célèbre terroriste Adnan Abou Walid détruite - abamako.com

Offensive GATIA-MSA contre les terroristes : La base du célèbre terroriste Adnan Abou Walid détruite Publié le lundi 26 fevrier 2018

Dans le cadre d’une offensive des éléments du Groupe d’auto-défense touareg Imghad et alliés (Gatia) et le Mouvement pour le salut de l’Azawad (Msa), entamée la semaine, une autre base vient d’être démantelée. Il s’agit de la base du tristement célèbre terroriste Adnan Abou Walid, considéré comme un des bras droits d’Iyad Ag Ghaly.



Après les récentes victoires sur les terroristes dans plusieurs localités du nord du pays, les combattants du Groupe d’auto-défense touareg Imghad et alliés (Gatia) et le Mouvement pour le salut de l’Azawad (Msa) poursuivent leurs offensives contre les forces du mal.



À la suite des violents accrochages du 22 février à Ikadagotane, une zone située à une soixantaine de kilomètres de Ménaka du côté sud-ouest, les terroristes ont été défaits et leur base a été complètement détruite.



Selon un communiqué des deux mouvements armés, le bilan est de six (6) terroristes immobilisées, des motos, une quantité importante d’armes et de munitions saisie, et un véhicule de l’armée nigérienne récupéré.



La base démantelée est celle du tristement célèbre Adnan Abou Walid, considéré comme l’un des bras droits d’Iyad Ag Ghaly. Ces hommes sont les auteurs des attaques sur les populations civiles dans la région de Ménaka, notamment à Anderamboukane, Tissalatene, Infoukaretane et dans la commune de Talataye à Indelimane. Oudeini et Inwelane. Ils ont aussi saccagé et mis le feu aux boutiques et marchés de ces différentes localités. Ces terroristes ont également commis plusieurs attaques sur les populations civiles au Niger voisin.



