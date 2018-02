Présidentielle 2018 : Une grande coalition en gestion pour conquérir Koulouba - abamako.com

Publié le lundi 26 fevrier 2018 | Le Débat

À quelques mois de l’élection présidentielle, les tractations vont train. Une grande coalition composée d’anciens Premiers ministres, d’anciens candidats à la présidentielle et d’autres cadres verra bientôt le jour. Soumaïla Cissé serait le candidat de cette nouvelle coalition qui veut barrer la route à IBK en 2018.











Pour conquérir Koulouba en 2018, certains anciens Premiers ministres, ministres, anciens candidats à la présidentielle et cadres ayant quitté le navire du régime auraient décidé de fonder une grande coalition. Cette coalition, dont le nom n’est pas encore dévoilé, n’a qu’une seule ambition : conquérir le pouvoir en 2018.



Selon nos sources, les discussions sont toujours en cours entre les différents membres pour définir les postes de chacun. Parmi les personnalités, nous pouvons citer : Soumaïla Cissé, pressenti candidat du la coalition ; Moussa Mara lorgnerait sur la mairie du District de Bamako ; Tatam Ly serait nommé Premier ministre une fois le pouvoir conquis. D’autres cadres notamment Mahamed Aly Bathily (président de l’Assemblée nationale) ; Tiéblé Dramé (ministre des Affaires étrangères) ; Amadou Tchiam ; Oumar Mariko et Moussa Sinko Coulibaly seraient également dans la coalition.



L’annonce de ce regroupement des personnalités pour un changement en 2018 est une question de semaine. Le seul grand absent de la nouvelle coalition est Modibo Sidibé. Selon nos sources, des tractations sont en cours pour réunir tous les opposants au sein de la coalition. Selon nos sources, le choix de Soumaïla Cissé comme candidat de la coalition ne serait pas du goût de la majorité.



Wassolo