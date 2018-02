Sport de masse : La 3e édition de la Coupe du maire du district lancée - abamako.com

Sport de masse : La 3e édition de la Coupe du maire du district lancée Publié le mardi 27 fevrier 2018

Organisée entre les écoles médersa du district de Bamako et Sala dans la région de Koulikoro la Coupe Adama Sangaré en est à sa 3e édition. Le match d’ouverture de cette troisième édition a opposé l’équipe de la médersa Dar El Hadith de Sogoniko à celle d’El Hanafia de Banankabougou le samedi 17 février 2018 sur le terrain municipal de Sogoniko en Commune III.



C’était en présence du parrain Cheick Hamalla Simpara de l’entreprise Simpa-belle n°1 et bien évidemment du maire du district Adama Sangaré.



Le maire a tout d’abord salué la présence massive de la population bamakoise pour assister au lancement de cette Coupe qui vise à tisser une relation étroite entre les jeunes des différentes écoles coraniques et aussi entre les écoles coraniques et leur administration. Car il n’est pas nécessaire de le rappeler, on constate que les enfants des écoles coraniques sont un peu marginalisés par rapport aux choses administratives.



Le maire a jugé nécessaire de contribuer efficacement dans la sensibilisation afin de changer les mœurs, changer les mentalités afin d’aboutir au changement de comportement. Pour prouver à la jeunesse bamakoise dans sa globalité que la mairie du district est là pour toutes et tous ainsi que l’ensemble des forces vives pour le bien-être de la capitale et du pays en général. Il a enfin exhorté la presse à faire de son mieux afin de vulgariser davantage ce message au sein de la jeunesse.



Les deux équipes ont fait match nul vierge aux termes des 90 minutes de la rencontre. Seulement quelques occasions ratées ont marqué les temps forts de ce match d’ouverture. C’est à l’issue de la séance de tirs au but que l’équipe de Sogoniko a remporté le match avec 9 tirs réussis contre 8.



Dognoumé Diarra