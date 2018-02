Cité des enfants : Le budget 2017 exécuté à 94,15 % - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Cité des enfants : Le budget 2017 exécuté à 94,15 % Publié le mardi 27 fevrier 2018 | confident

Tweet

Les administrateurs de la Cité des enfants se sont réunis le jeudi 15 février 2018 pour la 23e session ordinaire de leur conseil sous la présidence du ministre de la Promotion de la femme, de l’Enfant et de la Famille, Traoré Oumou Touré, en présence de la directrice générale de la Cité des enfants, Koumaré Amina Cissé.



La présidente du conseil d’administration, Traoré Oumou Touré a reconnu qu’avec un taux d’exécution global de 97,02% du programme, il est loisible de constater que l’année 2017 a été fructueuse. C’est pourquoi, elle a salué les administrateurs pour leurs efforts ;



La poursuite des travaux d’aménagement du parc d’attraction, le début des travaux de construction de la médiathèque, l’acquisition d’équipements et de matériels informatiques et bureautique, le renforcement des capacités des agents et la réalisation de 11 activités au titre de la participation et de la protection de l’enfant sont des acquis.



La Cité des enfants est une structure conçue pour être un lieu de liberté, d’apprentissage, un espace attrayant de conditionnement physique, moral et intellectuel des enfants à travers les activités de son choix, qui participent à sa propre éducation et sa formation.







S.K.