CENOU : 22 milliards de F CFA pour stabiliser l'espace universitaire

CENOU : 22 milliards de F CFA pour stabiliser l'espace universitaire Publié le mardi 27 fevrier 2018

Le Centre national des œuvres universitaires a tenu dans ses locaux à Kabala la 15e session de son conseil d’administration le jeudi 22 février 2018.



Ont pris part à ce conseil d’administration, Drissa Diallo, secrétaire général représentant Mme le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le directeur général par intérim du Cenou, Komon Sanou, les membres du conseil d’administration et la presse.



M Diallo a adressé ses sincères remerciements à l’administration du Cenou pour les travaux antérieurs. Il a déploré le regain brusque de la violence sur l’espace universitaire ainsi que l’augmentation sans commune mesure du besoin en transport des étudiants, suite au déménagement de certaines universités à Kabala.



Komon Sanou a, après avoir remercié le conseil, souligné que les difficultés du Cenou sont majeures vu la distance entre Kabala et le centre-ville, l’insuffisance des bus pour le transport des étudiant.



Les perspectives courant 2018 portent sur l’acquisition de bus pour le transport de 75 000 étudiants, la réalisation des œuvres universitaires, la construction de guichets automatiques pour le retrait des cartes, la construction d’un centre de santé à l’Université de Ségou ; l’ouverture d’un centre de santé à l’IPR de Katibougou à Koulikoro ; l’ouverture des résidences de Kabala, les activités sont en cour pour l’ouverture de 4080 places à Kabala ; e budget de 2018 s’élève à 22 milliards.



Abdoulaye Goïta, stagiaire