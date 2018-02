Gestion de la période de pointe 2018 : La société EDM-SA demande à ses clients d’économiser l’énergie - abamako.com

La Direction Générale de la société Energie Du Mali (EDM-SA) a organisé un point de presse le vendredi 23 février dernier dans sa salle de réunion pour présenter la situation à laquelle la société est confrontée. Mais également, les mesures envisagées afin de mieux satisfaire les besoins des clients en cette période de forte demande. Ce point de presse était animé par Ladio Sogoba, Directeur Général adjoint technique, représentant le Directeur Général.



Il s’agissait pour la société d’informer ses clients sur les difficultés que connaît EDM SA et les sensibiliser sur les dispositions prises pour la gestion de la période de pointe afin de limiter les désagréments causés aux populations.



Selon Ladio Sogoba, l’année 2018 est exceptionnelle pour la société Energie Du Mali-SA car le niveau de l’eau a beaucoup baissé à cause d’une pluviométrie déficitaire en 2017. Pour lui, il suffit de traverser le pont pour le constater de visu. C’est pourquoi, il a indiqué que cette année, l’EDM-SA connaîtra des difficultés liées à ce phénomène car les bassins qui alimentent les centrales les plus importantes du pays (Selingué, Manantali, Félou et Sotuba) ont manqué d’eau depuis le 15 septembre 2017.



A en croire Ladio Sogoba, les trois (3) pays qui gèrent Manantali ont mis en place un plan de gestion pour la petite quantité d’eau qui existe. Cette année dit-il, la société aura à peu près 30% de production de cette centrale.



Pour lui, cette difficulté inhérente à la mauvaise pluviométrie enregistrée en 2017 va donc impacter sur la continuité de la fourniture d’électricité sur le réseau interconnecté, en particulier durant la période de pointe qui s’étend de mars à juillet de chaque année, malgré toutes les dispositions prises par EDM-SA avec le soutien de l’Etat.



L’année 2018, une année spéciale pour EDM-SA



«Il se trouve que la période de pointe 2018 coïncide avec le mois de ramadan où les besoins des consommateurs sont souvent multipliés, la coupe du monde de football, un moment de grande passion où aucune coupure de courant n’est tolérée et les élections générales de 2018. C’est pourquoi, tout est mis en œuvre par la société avec l’accompagnement des plus hautes autorités pour assurer la continuité de la fourniture d’électricité aux usagers durant cette période de grande chaleur», a-t-il expliqué. Avant d’annoncer qu’ils ont déjà entrepris un certain nombre d’actions pour la réussite de ce challenge. Il s’agit d’une rencontre tenue avec le patronat et les industriels maliens pour solliciter leur effacement sur le réseau d’EDM-SA de 18 heures à 2 heures du matin du 1er mars au 31 juillet afin de résorber le déficit et d’alimenter les ménages correctement. Mais aussi, avec les leaders d’opinion, particulièrement toutes les centrales syndicales et les différentes associations des consommateurs. Enfin, il a demandé à la population de faire un effort d’économie d’énergie.



