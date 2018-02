DSSA: Cérémonie de remise de dons aux orphelins des militaires des Forces Armées et de Sécurité du Mali tombés sur le champ de l’honneur - abamako.com

Publié le mardi 27 fevrier 2018

DSSA: Cérémonie de remise de dons aux orphelins des militaires des Forces Armées et de Sécurité du Mali tombés sur le champ de l'honneur

La cour de la Direction du Service Sociale des Armées (DSSA) a abrité le samedi 24 février 2018 la cérémonie de remise de dons aux orphelins des militaires des Forces Armées et de Sécurité.



Les dons étaient composés, entre autres, de 300 cartons de lait, 60 tee-shirts et Lacostes, 213 habits, 48 pantalons, 8 paires de chaussures. Ils ont été généreusement offerts par Nestlé, l’épouse du Président de l’Assemblée Nationale Mme Sidibé Kia Ba et Chérif Ousmane Madane Haïdara.



Afin que tous les orphelins puissent en bénéficier, les dons ont été répartis entre l’Armée de Terre, l’Armée de l’Air, la Garde nationale, la Gendarmerie, la Cité des officiers et le Service Social des Armées.



Rappelons que cette cérémonie n’en est pas à sa première car les donateurs ont toujours montré leur compassion et leur soutien aux Forces Armées et de Sécurité en faisant des dons. Un geste salué au nom de toutes les Famas par le communicateur traditionnel militaire le Lieutenant Moriba Doumbia.



2ème Cl Valentin Roger Diallo