Valorisation de la production laitière au Mali: la 2è phase du prodevalait bientôt lancée Publié le mardi 27 fevrier 2018 | Info Matin

Le Comité de surveillance du Projet de développement et de valorisation de la production laitière au Mali (PRODEVALAIT) a tenu, hier lundi, sa sixième session, au Centre national de l’insémination artificielle animale (CNIA).



La cérémonie d’ouverture était présidée par la ministre de l’Elevage et de la pêche, Dr KANE Rokia MAGUIRAGA, en présence des membres du Comité de surveillance, venus de Bamako et de l’intérieur du pays.

Au cours de cette session, les participants ont examiné le rapport annuel d’activités et le rapport financier 2017 ainsi que le Programme d’exécution technique et financière 2018.

Répondant à une préoccupation longtemps exprimée par les acteurs de la filière lait, Mme la ministre a annoncé la bonne nouvelle relative à l’installation prochaine d’une usine pour la transformation du lait local.

Elle a soutenu qu’au regard des résultats encourageants du PRODEVALAIT, son département envisage d’engager une 2è phase de ce projet qui prendra en charge le volet transformation du lait cru local.

Pour elle, l’initiative permettra de trouver des solutions au problème d’écoulement, d’offrir à la population malienne, divers produits laitiers et d’améliorer les conditions de vie des acteurs de la filière lait.

Selon Dr KANE Rokia MAGUIRAGA, la réalisation de l’Unité de transformation proposée par les producteurs laitiers fait partie du Programme présidentiel d’urgences sociales si cher au Président IBK, qui fait de l’atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle une des priorités de notre pays.

Par ailleurs, a-t-elle soutenu, la filière lait est très importante en termes de revenus pour les producteurs laitiers, de création d’emplois pour les jeunes et les femmes, ainsi que pour la consolidation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre pays.

Le Dr KANE Rokia MAGUIRAGA a fait savoir que la première phase du PRODEVALAIT, qui s’articulent autour de la caractérisation des bassins laitiers et l’organisation des producteurs laitiers, la réalisation de centres de collecte de lait et leur équipement en forage, en panneaux solaires et en congélateurs solaires, la promotion des cultures fourragères, le renforcement des capacités des producteurs laitiers en matière de gestion de centres de collecte de lait, a eu un impact positif sur la production laitière.

Aussi, a précisé Mme la ministre, la première phase du PRODEVALAIT a permis la réalisation de 21 bassins laitiers sur les 45 répertoriés sur toute l’étendue du territoire ; la réalisation et l’équipement de 32 centres de collecte de lait ; la distribution des équipements aux producteurs comprenant : 30 kits de contrôle de lait, 17 pasteurisateurs, 16 congélateurs, 10 tanks, 2 fourgonnettes frigorifiques, 7 motos tricycles, 100 bidons en aluminium de 10 à 20 litres et 2 écrémeuses ; et le renforcement des capacités des producteurs de chaque centre de collecte en gestion et technique de commercialisation à travers la mise en place des comités de gestion.

«Ces actions du projet combinées à celles du Centre d’insémination artificielle animale ont boosté la production laitière qui a atteint environ 10 000 litres de lait pendant la saison non favorable de production dans la zone périurbaine de Bamako », s’est réjouie Mme la ministre de l’Elevage et de la pêche.

Pour elle, la bonne performance du projet résulte aussi de l’attention et l’accompagnement du Gouvernement qui le finance seul sur le Budget spécial d’investissement depuis 8 ans et de la collaboration franche et féconde de l’ensemble des acteurs du sous-secteur de l’élevage.

Les réalisations du PRODEVALIT durant l’année 2017 ont porté sur entre autres : l’ouverture des centres de collecte de lait de Konna et Socoura dans la région de Mopti ; la réhabilitation du centre de collecte de lait de Zambougou dans la région de Ségou ; la finition des travaux des centres de collecte de lait de Sikasso-ville et de Koutiala ; la réalisation de deux forages équipés en panneaux solaires dans les centres de collecte de lait de Sikasso-ville et Koutiala ; l’étude de caractérisation des bassins laitiers de Kangaba, Nèguèla, Nonsombougou, Tienfala et N’Golobougou dans la région de Koulikoro ; la formation des groupements féminins sur l’hygiène et les techniques de transformation du lait dans les bassins laitiers de Konna, Bankass et Sikasso, dans le cadre de la coopération entre le PRAPS-Mali et le PRODEVALAIT ; l’appui à la mise en place de cinq comités de gestion autour des centres de collecte de lait de Konna, Koutiala, Sikasso-ville, Nièna et Nioro du Sahel ; l’acquisition de deux congélateurs solaires au profit des centres de Nèguèla et Kasséla pour le renforcement des capacités de conservation et de stockage du lait ; la formulation de la deuxième phase du projet qui va intégrer les aspects de transformation et de commercialisation pour plus de valeur ajoutée.

En marge de l’ouverture de cette session du Comité de surveillance du PRODEVALAIT, Mme la ministre de l’Elevage et de la pêche a procédé à la remise de plusieurs matériels d’une valeur de 30 millions FCFA à des acteurs de la filière lait, venus de plusieurs localités du pays.



PAR MODIBO KONE