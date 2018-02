Tecno: l’approche sociale - abamako.com

Tecno: l'approche sociale Publié le mardi 27 fevrier 2018 | Info Matin

Estimant qu’une entreprise responsable ne privilégie pas que le profit, TECNO investit de plus en plus le terrain social pour être davantage proche de la population, à travers la multiplication de ses promos qui ont déjà fait de nombreux heureux. Telle est l’option développée, jeudi dernier, par le Chargé de la communication, Salif DOUMBIA, au cours d’une conférence de presse tenue au siège de la société.



Pour cet exercice, M. DOUMBIA était assisté de Fatoumata KONE.

En campant le décor, le chargé de Communication a tout de go fait savoir que TECNO a fait l’option stratégique d’œuvrer dans le social dans le but d’être plus proche de la population dont elle reste attentive aux préoccupations. Ce qui en fait d’elle une entreprise citoyenne prenant en compte dans leur activité quotidienne et leur développement des contraintes liées à l’intérêt.

Le levier de prédilection choisit par la société pour exprimer sa solidarité vis-à-vis de la population, à travers une redistribution de ses revenus, porte sur les Promos qu’elle organise régulièrement. La plus illustrative, de ces promos, jusque-là, étant celle organisée du 18 octobre au 18 novembre 2017 dont le jackpot était de 5 000 000 de francs CFA enlevé par une certaine Niama NOMOKO, âgée de 21 ans, en fin de cycle BT 2 Agropastoral (promotion 2017).

M. DOUMBIA a expliqué qu’au regard du nombre élevé de participants à la Promo, à savoir d’un millier recensé uniquement dans les boutiques de référence de TECNO, il a fallu procéder à un tirage au sort à l’issue duquel 6 téléviseurs 40’’ ; 6 ventilateurs ; 6 thermos ont été remis aux heureux gagnants.

La gagnante du gros lot, Niama NOMOKO, a reçu son chèque au cours d’une cérémonie spéciale organisée à cet effet au siège de la société. La lauréate, passionnée d’Agriculture, a confié à la presse, après la réception de son chèque, avoir décidé de poursuivre ses études à l’IPR de Katibougou (Koulikoro), question d’augmenter ses chances d’emploi avec un diplôme supérieur.

Selon le conférencier, Mlle NOMOKO est effectivement inscrite à cet établissement qui était pour elle un rêve. Son bonheur, a fait savoir M. DOUMBIA, elle le partage avec l’équipe de TECNO, à travers l’envoi de ses photos et de ses camarades.

Parallèlement à ses études à Koulikoro, Niama NOMOKO a lancé un projet d’élevage de volailles.

Ainsi, elle est concomitamment sur 2 projets (études et élevage) qui lui sourissent bien.

Si TECNO n’a pas eu à imposer un choix de vie à la gagnante, elle lui a été d’un bon apport en matière de conseils.

Amadou Yacouba COULIBALY, responsable Marketing de TECNO faisait savoir le jour de la remise de chèque : ‘’connaissant les réalités qui sont les nôtres, cet argent lui permettra de réaliser un grand pas dans la vie ; à condition qu’il soit bien géré’’. C’est pour cela que TECNO a dissuadé la jeune fille, quant à son projet, de poursuivre ses études au Canada en raison des coûts élevés que les 5 millions ne supporteront certainement pas, en lui conseillant d’opter pour une école au Mali. La société lui a aussi conseillé de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, le diplôme ne garantissant plus un emploi au Mali. D’où le projet d’élevage de volailles.

La société TECNO a envisagé de s’impliquer pour un regroupement familial. Ce, d’autant plus que la gagnante de 21 ans n’a jamais vu son père qui vit aux Etats-Unis depuis 1996, après un séjour en France.

Mais, d’ores et déjà, a fait savoir le conférencier, une famille est née avec les liens étroits qui existent désormais entre la famille de la gagnante qui ne tarit pas de reconnaissances et l’équipe de TECNO qui a fait de la réussite de cette jeune fille, issue d’un milieu défavorisé, un point d’honneur.

L’année 2018 s’annonce sous de bons auspices, à en croire Salif DOUMBIA. Pour mettre l’eau à la bouche, il a rappelé qu’en 2017, le jackpot est passé de 1 à 5 millions de francs CFA pour les différentes promos.

Aussi faudrait-il s’attendre à ce que cela aille crescendo. Pour cela, il donne rendez-vous dès le mois de mars.

Autre piste de TECNO explore, c’est un partenariat avec les Universités publiques et privées de la place. Le Projet, a expliqué M. DOUMBIA, consiste à octroyer des bourses aux étudiants les plus brillants dans leur domaine, avec des possibilités de stage et d’emploi au sein de la société. Pour le chargé de Com, il s’agit donc d’un partenariat gagnant-gagnant qui reste à être finalisé pour conclure un accord avec les Universités partenaires.



Par Bertin DAKOUO