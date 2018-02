Mali – France : la discrète visite d’Ibrahim Boubacar Keïta à Emmanuel Macron - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali – France : la discrète visite d’Ibrahim Boubacar Keïta à Emmanuel Macron Publié le mardi 27 fevrier 2018 | Jeune Afrique

© AFP par HABIBOU KOUYATE

G5 Sahel

Tweet

Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta était de passage à Paris du 18 au 21 février. Il a rapidement et discrètement rencontré son homologue français à l'Élysée le 19. Les deux hommes ont évoqué les questions sécuritaires.



Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) a effectué un court séjour à Paris du 18 au 21 février. Le lundi 19, le chef de l’État malien s’est entretenu avec Emmanuel Macron.



Entré à l’Élysée par l’avenue Gabriel, IBK a vu son homologue français en tête à tête une trentaine de minutes. Ils ont ensuite été rejoints par leurs collaborateurs respectifs : le directeur de cabinet, Ibrahim Traoré, et le secrétaire général de la présidence, Moustapha Ben Barka, côté malien ; le conseiller diplomatique Philippe Étienne, le conseiller Afrique Franck Paris et l’amiral Bernard Rogel, chef de l’état-major particulier, côté français.



IBK et Macron ont notamment évoqué la préparation de la présidentielle du 29 juillet, les questions sécuritaires et la montée en puissance du G5 Sahel. Macron a répété son souhait de voir cette force obtenir des résultats rapidement.



Avant de quitter Paris, IBK a effectué un check-up à l’hôpital militaire Percy de Clamart. Commentaire de l’intéressé : « La machine est en parfait état de marche. »