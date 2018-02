Hommage en burnous aux deux soldats morts au Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Hommage en burnous aux deux soldats morts au Mali Publié le mardi 27 fevrier 2018 | AFP

© AFP par Philippe DESMAZES

Hommage en burnous aux deux soldats morts au Mali

Les soldats du 1er régiment de spahis, enroulés dans leurs burnous traditionnels, ont rendu hommage mardi 27 Février 2018 à "leurs deux frères d`armes" tombés au Mali, en présence de la ministre des Armées. Tweet

Valence - Les soldats du 1er régiment de spahis, enroulés dans leurs burnous traditionnels, ont rendu hommage mardi à "leurs deux frères d’armes" tombés au Mali, en présence de la ministre des Armées qui a assuré de sa "détermination" face à "l’ennemi".



Les deux cercueils recouverts de drapeaux français ont été amenés à dos d’homme sur la place d’armes du Quartier Baquet de Valence (Drôme) balayée par un vent glacial.



"L’ennemi (...) n’était sûrement pas assez courageux pour supporter votre regard, le regard calme et profond de la liberté", a commencé la ministre, Florence Parly, qui prononçait l’éloge funèbre, au lendemain d’un hommage aux Invalides.



Et "nous allons faire face devant un ennemi dont l’acte a renforcé notre

détermination", a-t-elle assuré, reprenant à son compte la devise du régiment:

"Faire face".

Le sergent-chef Emilien Mougin et le brigadier-chef Timothé Dernoncourt ont

été tués au passage de leur véhicule par l’explosion d’une mine artisanale

entre Gao et Ménaka, dans la zone dite "des trois frontières".

Cote d’Ivoire, Liban, Sénégal, Centrafrique, ces deux soldats étaient

habitués aux terrains compliqués.

Surnommé "gueule d’amour", Emilien Mougin, promu à titre posthume adjudant,

était connu pour sa détermination, ses qualités sportives. Originaire de la

région, il était à 31 ans père de deux enfants.

Timothé Dernoncourt, promu maréchal des logis, né en Colombie et âgé de 32

ans, avait "l’endurance exceptionnelle" que requiert "les longues courses dans

la montagne", a raconté la ministre qui a remis aux deux hommes la Légion

d’honneur à titre posthume.

Les 750 militaires du 1er régiment de Spahis, héritiers des marcheurs

marocains créés par le maréchal Lyautey, sont présents sur la plupart des

opérations extérieures. Ils portent le burnous, une longue cape, bleue dans le

dos, dans la tradition marocaine.

L’attaque de mercredi dernier a été revendiquée par le Groupe pour le

soutien de l’islam et des musulmans (GSIM), dirigé par le touareg malien Iyad

Ag Ghali.

Ces deux décès portent à 22 le nombre de militaires français morts dans le

Sahel depuis le lancement de l’opération Serval, en janvier 2013, remplacée

depuis par l’opération Barkhane, à l’été 2014.

Emmanuel Macron avait expliqué deux jours plus tard depuis Bruxelles que

cette attaque était intervenue "après plusieurs opérations fortes que nous

avons menées sur le sol malien qui ont conduit à plus d’une trentaine de

victimes du côté des terroristes".

san/fga/sd