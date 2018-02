Kidal : Bilal Ag Acherif succède à Sidi Brahim Ould Sidatt à la tête de la CMA - abamako.com

Kidal : Bilal Ag Acherif succède à Sidi Brahim Ould Sidatt à la tête de la CMA Publié le mardi 27 fevrier 2018 | kibaru

Bilal Ag Chérif, le secrétaire général du MNLA

La Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA), a organisé à Kidal hier lundi 26 février, une rencontre de concertations en vue de faire une évaluation du fonctionnement de ses structures et de procéder à la passation du pouvoir entre le Président sortant et le Président entrant conformément aux dispositions de sa charte.



A l’issue des travaux, il a été procédé à la prise de fonction de M. Bilal Ag Acherif, comme nouveau Président, succédant ainsi à Sidi Brahim Ould Sidatt, Secrétaire Général du Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA). C’était en présence de M. Alghabass Ag Intalla, leader du HCUA ainsi que de nombreux partisans et sympathisants de ces mouvements. Il convient de signaler qu’actuellement la présidence tournante de la CMA est assurée pour une durée de 6 mois non renouvelable. Ainsi, Sidi Brahim Ould Sidatt avait pris fonction au mois de septembre dernier.



A cette occasion, la Coordination des Mouvements de l’Azawad a renouvelé son attachement à l’accord pour la paix, et recommande sa mise en œuvre conformément à un chronogramme réalisable, qui permette de combler le retard accusé.



Dans ce contexte, la CMA s’est félicité du régime de sanctions adopté en septembre dernier par le Conseil de sécurité de l’ONU à travers la Résolution 2374. Laquelle prévoit des sanctions à l’encontre des individus ou entités qui entraveraient à la mise en œuvre du processus de paix. Des sanctions qui vont de l’interdiction de voyager au gel des avoirs. Il faut aussi signaler que le premier rapport du comité d’experts désigné à cet effet est attendu début mars prochain. Toutefois, c’est seulement le deuxième et ultime rapport attendu au début septembre prochain qui sera rendu public. C’est à l’issue de cela que les sanctions tomberont.



La CMA s’est également félicité de la décision prise en janvier dernier par le Secrétaire général de l’ONU, d’établir la Commission d'enquête internationale prévue par l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali et de la nomination de ses membres.



Etablie à la demande des parties signataires de l'Accord, la Commission soutiendra la réconciliation nationale et appuiera les efforts des autorités maliennes dans la lutte contre l'impunité, avait précisé le porte-parole du Secrétaire général dans une note à la presse. Mme Sundh a été désignée Présidente de cette commission.



Les résolutions 2227 (2015), 2295 (2016) et 2364 (2017) du Conseil de sécurité ont donné à la Mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) le mandat de soutenir les mesures de réconciliation et de justice prévues par l'Accord, y compris la Commission d'enquête internationale.