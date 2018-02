Communiqué du Gouvernement du Mali - abamako.com

Le Gouvernement du Mali informe l’opinion publique nationale et internationale que dans le cadre de l’Opération « DAMBE », dont l’objectif est l’instauration d’un environnement de stabilité, qui garantisse la libre circulation des personnes et des biens, la continuité de l’action publique, des éléments des Forces armées maliennes a mené le 21 février 2018 des missions de reconnaissance et de fouilles dans la Commune de Sokolo (région de Ségou), au cours desquelles des personnes civiles ont malheureusement perdu la vie.



Une enquête a été immédiatement ordonnée.



Le Gouvernement exprime ses condoléances aux familles endeuillées et réitère sa détermination à poursuivre les opérations de sécurisation du territoire national, des personnes et de leurs biens dans le strict respect des règles des droit de l’homme et du droit international humanitaire.



Bamako, le 27 février 2018