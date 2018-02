Police Nationale : le DG Moussa Ag Infahi prêt de ses agents - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Police Nationale : le DG Moussa Ag Infahi prêt de ses agents Publié le mardi 27 fevrier 2018 | fama.ml

© aBamako.com par A S

Cérémonie de sortie à l`Ecole Nationale de Police

La Cérémonie de sortie d`une promotion de policiers a eu lieu à l`Ecole Nationale de Police le Mardi 1 Août 2017. Tweet

Après les directions régionales, c’était au tour du District de Bamako de recevoir, le lundi 26 février 2018, à l’école de la police, la visite du Directeur Général de la Police nationale, le Contrôleur général Moussa Ag Infahi.



Cette rencontre du DG de la police avait pour but de dénoncer dans un premier temps, les comportements de certains éléments, mais également de partager les préoccupations et surtout d’évoquer le nouveau défi sécuritaire qui s’impose.



Aux dires du Contrôleur général Infahi, le gouvernement fait de son mieux pour améliorer les conditions de vie du policier à travers notamment la loi de la programmation sécuritaire, les recrutements, la formation, les équipements et les infrastructures. Tous ces efforts nécessitent un changement de comportement qui doit amener le policier à être plus professionnel, plus intègre et plus honorable au service des citoyens, a-t-il déclaré.







Il poursuit que la création de la police de proximité sera en a pas douté un concept qui va apporter du changement dans la couverture sécuritaire du pays. Ce qui demande une véritable confiance entre la Police et la population, a-t-il ajouté.



Le DG a en outre promis que tout le personnel de la police va recevoir des formations selon les modules qui seront enseignés et dans des domaines spécialisés qui vont accompagner la réforme sécuritaire.



Quant aux problèmes soulignés par les chefs d’unités, le premier responsable de police, leur a rassuré que les solutions idoines seront trouvées pour y remédier.



Par ailleurs le Directeur général a salué le travail de ses hommes dans le cadre de la lutte contre l’insécurité. Cependant, Il faut reconnaitre qu’en 2017, des grands bandits et criminels ont été mis hors d’état de nuire par la Police nationale.



2ème Cl Sidi Mariko