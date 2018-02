Mali : EDM demande aux industriels de rationner leur consommation lors de la prochaine canicule - abamako.com

Mali : EDM demande aux industriels de rationner leur consommation lors de la prochaine canicule Publié le mardi 27 fevrier 2018 | Agence Ecofin

© aBamako.com par A S

Coopération énergétique entre le Mali et l`Algérie

Bamako, le 29 mars 2017 l`EDM et SomeleGaz ont signé un partenariat énergétique. Photo Dramane Coulibaly, Directeur de l`EDM-SA. Tweet

La société Energie du Mali (EDM), la compagnie nationale en charge de la fourniture électrique, a demandé aux consommateurs industriels d’éteindre leurs machines entre 18 heures et 2 heures du matin, lors de la prochaine canicule. Celle-ci est annoncée pour s’étendre du 1er mars au 31 juillet 2018.



La compagnie espère que cette consigne sera respectée afin de lui permettre de poursuivre la desserte des petits consommateurs tout au long de la période. A défaut de quoi, elle sera obligée de mettre en place des plans de délestage qui toucheront toutes les couches de sa clientèle.



Cette mesure a été rendue nécessaire à cause de la sécheresse qui a empêché le remplissage des barrages de Manantali (200 MW) et de Sélingué (46,2 MW). Le niveau de l’eau dans les réservoirs de la première infrastructure, a baissé de 2,5 m par rapport au niveau habituel. Quant à la seconde, elle n’a pas pu être remplie ; une première depuis 38 ans.



« Chaque année, nous turbinons, remplissons et déversons l’eau de ce barrage. C’est la seule année depuis sa mise en service en 1980 que nous ne sommes pas parvenus à le remplir à un niveau qui nous permette de déverser le surplus.», a affirmé Ladio Sogoba (photo), le directeur technique adjoint d’EDM qui a fait part de la mesure.



Gwladys Johnson Akinocho