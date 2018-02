Sécurité alimentaire : Les efforts du coordonnateur du Presan-Kl magnifiés - abamako.com

Sécurité alimentaire : Les efforts du coordonnateur du Presan-Kl magnifiés
Publié le mercredi 28 fevrier 2018 | L'Indicateur Renouveau

Seydou Bassié Touré, coordonnateur du Projet de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de Koulikoro (Presan-Kl) a reçu samedi dernier une distinction honorifique pour sa contribution au développement de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.



L’agence de communication "Kodoumani" a remis le 24 février un trophée au coordonnateur national du Presan-Kl. Reconduit plusieurs fois à la tête de cet important projet financé à hauteur de 37,40 millions de dollars US par la Banque africaine de développement (Bad), Seydou Bassié Touré, a retenu l’attention du promoteur de Kodoumani par son dévouement, sa transparence dans la gestion du projet et surtout son rapprochement aux populations bénéficiaires du programme.



"Monsieur Touré est un héros pour le monde paysan. Il a été trois fois coordonnateur du projet. Souvent la Bad conditionne son financement s’il n’est pas coordonnateur national du Presan-Kl. Dans les zones d’intervention du projet, on l’appelle Seydou l’Excédent alimentaire. Parce que grâce à son engagement la famine est devenue un triste souvenir dans ces localités", a soutenu Daouda Kanté, promoteur de l’agence.



En recevant son trophée djondjon, Seydou Bassié se dit animé d’un sentiment de fierté. "Ce trophée me réconforte. Il prouve que nous sommes suivis dans tout ce que nous faisons. Cela est très important. Nous allons continuer à donner le meilleur de nous-mêmes pour le développement agricole du pays", a affirmé le récipiendaire, très ému.



Presan-Kl vise à contribuer à l’allègement de la pauvreté, au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de Koulikoro et à l’accroissement, sur une base durable, de la production des filières rizicoles et horticoles ainsi que des revenus des populations cibles par la maitrise de l’eau et la valorisation des produits.



M.Diallo