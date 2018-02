Présidentielle 2018 : Cheick Modibo Diarra pour l’alternance - abamako.com

Présidentielle 2018 : Cheick Modibo Diarra pour l'alternance Publié le mercredi 28 fevrier 2018 | La lettre du Mali

© aBamako.com par A S

Congrès ordinaire duParti pour le rassemblement et le développement du Mali (Rpdm

Bamako, le 26 février 2018 le Rpdm a tenu son congrès ordinaire duParti pour le rassemblement et le développement du Mali (Rpdm). C'était sous la direction de son président Dr Cheick Modibo Diarra

C’est dans un Palais de la culture plein à craquer qu’a eu lieu le 1er congrès ordinaire du parti le Rassemblement Pour le Développement du Mali (RpDM) du Dr Cheick Modibo Diarra. Deux jours durant, les congressistes ont affiché leur volonté d’aller vers une plate-forme regroupant certains partis politiques pour une possible alternance.







Placé sous le signe du renouveau, ce premier congrès du parti RpDM a enregistré la présence de plusieurs personnalités. Outre la société civile, des partis politiques ont répondu à l’appel à travers leurs représentants notamment des leaders politiques comme Amadou Thiam de l’ADP Maliba, Moussa Diawara de l’Émergence pour le Mali, Nouhoum Togo du PDES, Mahamane Touré de l’ADEMA PASJ, Racine Thiam de l’URD, Mountaga Tall du CNID Faso Yiriwaton, Jamille Bittar du M.C ATT, Oumar Hamadoun Dicko du PSP ont tous honoré cette rencontre par leur présence. Toutes choses qui justifient une rentrée plutôt réussie pour le Dr Cheick Modibo Diarra dans la course à la présidentielle de 2018. Lui qui n’a tout de même pas déclaré sa candidature pour les prochaines élections à l’issue de ce 1er Congrès.



Le président du parti du Rassemblement pour le Développement du Mali dans son discours, a tout d’abord informé l’opinion nationale et internationale que lui et son parti font partie désormais de la plate-forme regroupant certains partis politiques pour une possible alternance. Ensuite, le Dr Cheick Modibo Diarra a appelé les Maliens à l’union et au travail. Selon le Dr Cheick Modibo Diarra, l’heure est maintenant au réveil et à la vérité : « Nous nous sommes beaucoup patientés face à l’injustice, à la corruption, à l’inégalité, bref face à la mauvaise gouvernance. Alors, il est temps de prendre notre responsabilité, que les maliens prennent leurs responsabilités et qu’ils s’assument dans tout ce qu’ils font y compris dans le choix de leurs dirigent » s’exprime ainsi le natif de Ségou en langue nationale Bambara.



Par la même occasion, le Dr Cheick, a montré toute son inquiétude quant à la tournure dont prend la politique de notre pays et la perte en vitesse des politiques de la confiance de leurs concitoyens. Aussi dans son discours, le président du RpDM a fait savoir que, dans l’objectif de fonder un ‘’Mali Nouveau’’, le parti du Rassemblement pour le Mali (RpDM) s’est engagé dans la plate-forme en vue d’une réflexion plus approfondie, d’une vision plus claire pour le devenir du Mali : « Je remercie les sympathisants du RpDM pour leur confiance placé à mon égard. Je vous promets que je ne vous trahirai jamais. Dans les semaines qui suivent, il y’aura des réflexions autour de la plate-forme afin de choisir la meilleure personne pour le Mali. Je suis sûr que Moi Cheick, tout comme mes sympathisants respecterons fidèle à ce choix » a dit Dr.



Parlant d’un Mali nouveau, le président du RpDM a appelé au changement positif des Maliens tant au niveau des dirigeants que de la société civile : « Depuis un certain temps, notre pays souffre du manque de leadership et de projet de développement. Je prends l’exemple de l’armée malienne, de l’école malienne, de nos centres de santé qui ne répondent plus aux besoins de la population. Alors face à la situation actuelle du pays, il est un devoir pour tous ceux qui ont eu le privilège d’acquérir le savoir et le savoir-faire grâce à la sueur et au sacrifice du peuple de contribuer pour le renouveau de ce Mali qui a tant besoin ses tous fils » dit-il



Oumou Traoré