Maliens des Etats Unis et la Présidentielle de 2018 : Le CDR et des formations politiques créent la coalition '' Alternance 2018, Faso Kanu'' Publié le mercredi 28 fevrier 2018 | Le Pays

Aujourd’hui 24 février 2018, la grande journée de concertation de la diaspora Malienne des USA, qui a été organisée par le CDR New York pour sauver le Mali, s’est traduite en acte, en une coalition démocratique officiellement appelée “Alternance 2018, Faso Kanu”.



Cette nouvelle coalition est composée des partis politiques : RPDM, URD, YELEMA, SADI ainsi que la société civile : le CDR, AEMU et le Diafounou Dagakanè.



Pour la première fois dans l’histoire, la société civile s’impose comme acteur principal, comme le noyau central dans la vie politique du Mali. Elle joue désormais le rôle du gardien de la bonne gouvernance, le gendarme de la démocratique au Mali. Les partis politiques qui ont compris ce message de souveraineté du peuple, ce message de changement radical du système politique l’accompagne au nom du bonheur des Maliens. Nous voyons en cette coalition un exercice réel de la démocratie, car ce n’est plus les leaders qui nous dictent le projet commun mais c’est plutôt la base elle-même qui décide, de son sort, du projet qui le concerne car la démocratie n’a de sens que lorsque le pouvoir est du peuple, par le peuple et pour le peuple.



