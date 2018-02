Industrie du tabac : Le Mali produira bientôt le Dunhill international - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Industrie du tabac : Le Mali produira bientôt le Dunhill international Publié le mercredi 28 fevrier 2018 | L’Indicateur Renouveau

© aBamako.com par A S

Pose de la première pierre des travaux d`extension de l`usine de la SONATAM

Le ministre du développement Industriel, Mohamed Ag Ibrahim a posé la première pierre des travaux d`extension de l`usine de la SONATAM, le Mardi 27 Février 2018. Tweet

Le ministre du Développement industriel a posé hier la première pierre de l’usine de production entièrement dédiée à la fabrication de Dunhill International dans l’enceinte de la Société nationale des tabacs et allumettes du Mali (Sonatam). Le coût de la réalisation s’élève à 10 milliards de FCFA.











La construction de cette usine pour la fabrication et la distribution de la marque Dunhill International au Mali fait suite à un accord entre la Sonatam et British American Tobacco (BAT), le 7 décembre 2017 à Paris.



L’unité constitue la consécration des efforts fournis par la Sonatam sous l’impulsion de l’Etat malien, son actionnaire majoritaire, dans le cadre d’un plan de dynamisation et de réorganisation du secteur du tabac.



Selon le ministre du Développement industriel, Mohamed Aly Ag Ibrahim, ce projet dotera le Mali de l’outil industriel le plus moderne de la sous-région, avec une capacité de production annuelle dépassant les 3,5 milliards de cigarettes. Il a invité les travailleurs et la direction de la Sonatam à être à la hauteur des attentes et mériter la confiance en produisant des cigarettes de qualité qui n’auront rien à envier à celles fabriquées ailleurs.



Pour le président du conseil d’administration de la Sonatam, Abdoulaye Yaya Seck, ce projet constitue la première étape de la modernisation de l’usine de la Sonatam après avoir échappé à la faillite.



"Cette unité permettra de produire 95 % de la consommation nationale dans une usine au Mali qui sera la plus moderne de l’Afrique de l’Ouest. Elle créera d’au moins 200 emplois directs et autant d’emploi indirects", a-t-il souligné.



Selon le représentant de BAT, Léopold Ayana, la Sonatam disposera à travers cette usine, des derniers équipements et technologies, mais surtout d’un transfert de compétences sans précédent répondant aux plus hautes normes du secteur de l’industrie du tabac.



"En parallèle de ce partenariat industriel renforcé et garant de croissance économique, nous continuerons à travailler en parfaite harmonie avec la Sonatam et les autorités maliennes pour lutter efficacement contre le commerce illicite qui, bien qu’ayant fortement diminué ces trois dernières années, reste cependant une menace permanente dans un contexte sécuritaire toujours instable au Sahel", a-t-il expliqué.



L’usine sera construite sur une superficie de quatre hectares.



M.D.