Collectivités territoriales : Le CFCT se positionne pour relever les défis de l’avenir

Le Centre de formation des collectivités territoriales (CFCT) a tenu lundi la 11e session ordinaire de son conseil d’administration, occasion, pour la structure, de porter un regard rétrospectif sur les résultats engrangés et évoquer les perspectives pour l’année 2018.











Le 11e conseil d’administration a été présidé par le ministre des Collectivités territoriales, Alhassane Ag Hamed Moussa, en présence de la directrice du Centre de formation des collectivités territoriales, Coulibaly Thérèse Samaké, et des membres du conseil d’administration.



Le ministre des Collectivités territoriales a affirmé que les résultats enregistrés au cours de l’année 2017 ont été obtenus grâce à l’exécution du budget à hauteur de 81 %. "En 2018, a-t-il salué, le budget proposé est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 874 565 000 F CFA, contre une prévision de 1 365 495 006 F CFA en 2017".



Afin de poursuivre la dynamique des résultats engrangés en 2017, cette année, le CFCT envisage, entre autres, l’adoption de la loi fixant la contribution directe des collectivités territoriales au financement de la formation de leur personnel (équivalent de 3 % de la masse salariale), l’amélioration de la communication du Centre vis-à-vis des acteurs, l’amélioration de la qualité des formations comme le renforcement du dispositif de sélection, de formation et de suivi des formateurs, la formation des nouveaux élus, notamment ceux issus des élections communales, locales et régionales sur leurs rôles et responsabilités, etc.



Le ministre Alhassane Ag Hamed Moussa a rappelé quelques actions majeures qui ont dominé la vie du Centre en 2017. Il s’agit de l’élaboration de documents structurants le plan stratégique de développement, le plan triennal de formation, le plan de recrutement et de formation du personnel et le plan marketing, la finalisation et l’adoption en cours des projets de texte pour la mise en place d’un système de financement pérenne de la formation et d’un mécanisme de rémunération des prestations du CFCT dans le cadre des formations sur demande des partenaires, etc.



Il a indiqué que les résultats obtenus au cours de l’année 2017 étaient encourageants et traduisaient à suffisance la synergie d’actions de toute l’équipe. C’est pourquoi, il a adressé des mots de félicitation et d’encouragement aux cadres et aux agents du CFCT.



