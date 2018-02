SIRAKORO-MEGUETANA : Violée, une fillette de 8 ans se retrouve dans une situation de paralysie - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Faits Divers Article Faits Divers SIRAKORO-MEGUETANA : Violée, une fillette de 8 ans se retrouve dans une situation de paralysie Publié le mercredi 28 fevrier 2018 | L’Indicateur Renouveau

Tweet

A 8 ans, elle a été violée par un homme de plus de 40 ans. Conséquence : elle est aujourd’hui incapable de marcher. Le quartier de Siracoro-Méguétana est sous le choc. Selon nos informations, le présumé violeur est entre les mains des forces de sécurité pendant que la petite fillette est admise en soins intensifs.



Un homme aux initiales M. T., gardien de son état à Siracoro-Méguétana, a été accusé samedi de détournement de mineure et viol d'une fillette de 8 ans.



Selon les premiers éléments de l'enquête, le mis en cause a entraîné sa première victime à son domicile au quartier "Sirakoro". Il a ensuite violé une fillette de 8 ans. Blessée sur le coup, la fillette a été transportée à l’hôpital par ses parents car elle se plaignait de vives douleurs abdominales.



Le suspect a été placé en garde à vue pour abus sexuel aggravé. Il sera soumis à des tests génétiques pour valider ou non la paternité en cas de grossesse. Un psychiatre relevant de la préfecture de police de la Commune VI a été désigné pour apporter un soutien psychologique aux victimes.



L’unité des forces armées maliennes en poste à Tessit a abandonné lundi sa position pour se replier à Ansongo. Selon des sources locales, tous les civils qui ont collaboré avec ces militaires ont été obligés de quitter la localité par peur de représailles. Les populations de la localité qui se sentent délaissées, exigent le retour « immédiat » des forces de sécurité.

Adama Diabaté, Stagiaire