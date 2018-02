Délimitation du patrimoine culturel de Kodialanda : Le ministre, Ramatoulaye Diallo dans le viseur des plaignants - abamako.com

Les habitants de 35 villages contestent un projet de décret du conseil de ministres du 05 janvier 2018 portant classement du site historique du champ de bataille de Kodialanda dans le patrimoine culturel national. Ils accusent le ministre de la culture de ne pas les avoir associés dans la délimitation qu’ils jugent partisane.



Tout est parti de la délimitation de 5291 ha 55a 14 ca comme patrimoine culturel national de Kodialanda dans la zone de Kolokani. Irrités pour la raison d’avoir appris la nouvelle sur les antennes de l’ORTM, les représentants de 35 villages de la zone contestent la décision parce que non seulement ils n’ont pas été associés dans la démarche mais aussi l’espace n’a aucun rapport avec ledit site historique. Au fait, dans la prise de la décision, la commune de Nonssombougou où se situe le site n’aurait pas été associée encore moins les habitants de Beledougou. Ce sont les habitants d’une autre commune, Nonkon, qui seraient impliqués et qui auraient fait de l’affaire un fonds de commerce. Selon notre source, les vrais acteurs de cette délimitation sont Tadi Diarra, Boubacar Sene, Oumar Ba et Abel Diarra. C’est le ministre de la culture, Mme N’diaye Ramatoulaye Diallo qui est indexé par les mécontents comme le premier responsable parce qu’elle n’a envoyé aucun spécialiste visiter le site pour une bonne délimitation. En la matière, les villageois estiment que le département de la Culture devait échanger avec eux pour éviter d’occuper la terre cultivable des gens comme ça vient d’être fait. Selon les plaignants, la superficie dudit plan de délimitation du site de Kodialanda étouffera le village de Nonssombougou de ses terres de culture car elle engloberait toute la partie nord du village. Les connaisseurs de la zone avancent que le plan du gouvernement n’a même pas de rapport avec ledit site historique de la bataille de Kodialanda. « Ce plan de 5291 ha 55a 14 ca n’a aucun rapport avec le site de la bataille de Kodialanda », précise un habitant de Nonssombougou .



Ce que réclament les 35 villages



Les 35 villages estiment que la délimitation est très mal faite et qu’il faut la reprendre. Ils souhaitent la non implication de la mairie de Nonkon car Nonsonbougou a son maire et c’est celui-là qui est mieux placé pour parler de cette affaire. Les représentants des 35 villages sollicitent à ce que le gouvernement envoie une délégation sur le site pour voir car les 5291 ha 55a 14 ca n’ont aucun rapport avec le site historique. Enfin, ils demandent à ce que le gouvernement reprenne la délimitation pour éviter des tensions à Nonssombougou.



A suivre



Boureima Guindo