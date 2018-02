Billet :Retour aux sources ? : AH ! Les vieilles marmites ! - abamako.com

Billet :Retour aux sources ? : AH ! Les vieilles marmites ! Publié le mercredi 28 fevrier 2018 | Le challenger

Confirmation ! Kono, l’oiseau-des-ténèbres-scintillantes, confirme le choix des organisateurs de la “Rentrée littéraire”. Et pour cause, en grappillant des grains de-ci, de-là, partout où la craie passe et repasse (affaire de pitance), où les pieds volent et survolent, Kono perdit ses dernières illusions : élèves, étudiants et parfois des encadreurs ne connaissent ni Amadou, ni Hampaté, son Kirikou-malicieux et sa sorcière diabolique poulars, ni Seydou, ni Adam. Encore moins Fily !



Dans cette tragédie locale où les auteurs se font inéluctablement phagocyter par une autre dimension, cette initiative apparaît salvatrice, véritablement comme… une bouée de sauvetage, un coup de théâtre !



Il est à espérer que ce coup de théâtre ne devienne un coup d’épée dans l’eau. Kono l’oiseau-des-ténèbres-scintillantes avalise ce retour aux premières amours. Pourquoi pas dans les méandres de l’ex-empire peulh pour quelques décideurs en retard d’une réforme. D’autant plus que “l’Humanité est un lien”! Et pourquoi pas avec un vrai-faux encadreur (ré) formateur, Koufa / Kounfaa (tête pleine) ? Mais là, faut pas fâcher dè !



Kono Diby KONATE