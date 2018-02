1ère Edition I Gaïma Model’s Show : ‘’Etre mannequin, c’est être un modèle’’ - abamako.com

Afin de magnifier et honorer le métier de mannequinat, l’agence I Gaïma en partenariat avec le ministère de la Culture a organisé le vendredi dernier, la première édition de I gaïma Model’s Show au Mémorial Modibo Kéïta



Les initiatrices de cet événement inédit ont tenu, le jeudi 22 février dernier, une conférence de presse au Centre Kadiatou Thiam afin de partager avec les hommes de médias et les mannequins les enjeux de ce métier. La conférence était animée par la promotrice de l’agence I Gaïma, Fadi Maïga en présence de la marraine de l’événement, Coulibaly Madina Tall et la Princesse Esther Kamatari. Selon la conférencière, Fadi Maïga, il n’y a pas beaucoup d’événements autour de la mode au Mali. Selon elle, cette édition, première du genre a été initiée dans le but de répondre aux besoins des mannequins. « Quand nous sommes dans un corps il faut savoir servir ce corps.» a-t-elle indiquée. A cela, l’initiatrice a ajouté que cette activité se manifeste naturellement avec des évènements de promotion autour des mannequins. A l’en croire, il y a eu des évènements antérieurs autour de la mode et des évènements autour des créateurs, mais il n’y a jamais eu d’évènements avec cette ampleur autour des mannequins dans notre pays. « Il n’y a pas de créateurs sans les mannequins parce que ce sont eux qui valorisent les créations. Mais, malheureusement, ils ne sont pas toujours mis au-devant de la scène et ils ne sont pas honorés pour ce qu’ils font. Le métier de mannequin est un métier comme les autres métiers. Il s’agit de faire un choix éclairé et la façon de marcher et de se comporter du mannequin permettent de se hisser au niveau international. », A-t-elle ajouté. Par ailleurs, elle a relevé que le présent événement est organisé avec l’appui des sponsors et des partenaires financiers comme le ministère de la Culture, l’agence de voyage Air France, l’Hôtel de l’Amitié et bien d’autres partenaires. Pour sa part, la Princesse Esther Kamatari, une mannequin Burundaise très célèbre qui a fait une brillante carrière de mannequinat en France a donné plusieurs conseils aux jeunes mannequins. Selon elle, le métier de mannequin est un art qui s’apprend et qui demande des exigences. « Pour bien exercer le métier de mannequin, il faut toujours passer par une agence. Etre mannequin c’est être un modèle. En marchant, le mannequin doit se tenir droit et avoir la confiance en soi pour pouvoir magnifier son talent. Ne jamais être en retard lors des rendez-vous. Ne jamais abîmer sa peau, car les produits chimiques finissent toujours par rentrer dans le corps. ». a-t-elle avoué.



Béchir Ben Haidara