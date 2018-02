Dénigrement de la gouvernance malienne sur Europe 1 : Le judas, piètre politique ne digère toujours pas sa disgrâce. - abamako.com

Dénigrement de la gouvernance malienne sur Europe 1 : Le judas, piètre politique ne digère toujours pas sa disgrâce. Publié le mercredi 28 fevrier 2018 | La Nouvelle Patrie

© Autre presse par DR

Vincent Hervouët

Selon certaines sources concordantes, il serait dans le voisinage politique du président Keïta et aurait occupé une importante fonction dans l’un des gouvernements de la République.



Il, c’est ce malien qui, un matin s’est levé, prend son avion, atterrit à Paris avec un seul dessein, celui de déstabiliser le Mali à travers sa gouvernance. Pour atteindre sa triste besogne, il tenta un tir groupé de certains médias français, notamment TV5, France 24 et Europe 1, histoire de faire le maximum de dégâts médiatiques contre son pays et ses plus hautes autorités. Malheureusement pour lui, les deux premières de loin les mieux écoutées sur les bords du Djoliba déclinèrent son offre morbide, seule la station de radio parisienne, Europe 1 qui jusqu’à cette vilenie ne s’était prononcé sur des sujets de politiques africaines sauf cas de cataclysme, joua son jeu. Un coup d’épée dans un sceau d’eau ne bougea l’opinion nationale d’un pas, pire elle écœura des millions de maliens qui refusèrent de comprendre ce genre d’immixtion dans leur vie venant d’une radio qui ne s’était jamais inquiétée de leur existence troublée par le terrorisme. Ce judas qui, puisqu’il faut le nommer ainsi, n’ayant jamais digéré sa mise à l’écart, avait commencé par écrire et se faire publier dans des journaux à forte distribution de la place toujours motivé par la déstabilisation du régime qu’il avait servi peu avant. Mais attendez, son identité sous peu sera connu de tous.



A suivre



Sory de Motti