Conférence G5 Sahel à Bruxelles : 414 millions d'euros en soutien à la Force conjointe Publié le mercredi 28 fevrier 2018 | Le Démocrate

La communauté internationale a réaffirmé sa forte mobilisation pour la stabilité politique, la sécurité et le développement des pays du G5 Sahel.



La Conférence internationale de haut niveau sur le Sahel qui s’est tenue vendredi 23 février 2018, à Bruxelles sous l’égide de l’Union européenne, des Nations Unies, de l’Union africaine et du groupe des pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad) a permis de confirmer l’engagement politique aux côtés des pays du Sahel, de mobiliser un montant de 414 millions d’euros en soutien à la Force conjointe du G5 Sahel, et de renforcer la coordination et l’efficacité de l’aide au développement durable de la région.



A cette occasion, le président Jean-Claude Juncker a déclaré: “Face à tant de facteurs d’instabilité si étroitement liés les uns aux autres, les réponses que nous apportons doivent être conséquemment ambitieuses et complètes. Sécurité et développement vont de pair et nous devons continuer à mobiliser tous les instruments dont nous disposons pour en garantir des effets visibles dans la région. Avec 100 millions d’euros mobilisés par l’Union européenne, nous doublons ainsi notre soutien en faveur de l’opérationnalisation de la Force conjointe du G5 Sahel, et je suis heureux de constater que tous les partenaires et amis du Sahel se sont joints à nos efforts.”



Les principaux résultats de cette conférence en faveur du Sahel se résument entre autres à : un soutien politique renforcé. Le communiqué final adopté réaffirme l’engagement à aider les pays du G5 Sahel à réunir les conditions d’une plus grande stabilité dans la région. Un soutien important a notamment été apporté au processus de paix au Mali. « Ceux qui en entravent la mise en œuvre s’exposent à des sanctions », a-t-il été rappelé.



L’autre résultat, c’est l’augmentation de l’aide financière en faveur de la sécurité. L’UE a doublé son financement à la Force conjointe du G5 Sahel portant ainsi son soutien à 100 millions d’euros, afin d’améliorer la sécurité régionale et de lutter contre le terrorisme. L’Union européenne et ses Etats membres contribuent ainsi conjointement à la moitié du soutien international à la Force conjointe. Cet appui renforcé répond pleinement aux besoins de la Force conjointe et lui permettra de se doter des moyens nécessaires pour améliorer les conditions de sécurité dans la région.



Enfin, la meilleure coordination des efforts de développement. Avec 8 milliards d’euros d’aide au développement (2014-2020), l’UE est le principal donateur pour les pays du G5 Sahel. L’UE joue un rôle majeur au sein de l’Alliance pour le Sahel, lancée en juillet 2017, et qui vise à coordonner et acheminer l’aide de manière plus efficace dans les zones les plus fragiles de la région. Cette initiative demeure ouverte à tous les partenaires de la communauté internationale souhaitant y prendre part.