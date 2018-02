Conquête de Koulouba : Le Mali devenu le terrain d’amusement de tous les assoiffés du pouvoir - abamako.com

Conquête de Koulouba : Le Mali devenu le terrain d'amusement de tous les assoiffés du pouvoir Publié le mercredi 28 fevrier 2018 | Le Démocrate

À quatre mois des élections présidentielles les déclarations de candidature au poste de chef de l’État poussent comme des petits champignons.



La démocratie Malienne va mal très mal, la preuve n’est autre que cette prolifération de candidature de tout genre au poste de président de la République. Les partis politiques et les mouvements ne cessent de se créer. Tout le monde veut être président des candidatures les plus sérieuses au plus comiques voir souvent ridicules. Le Mali semble devenir le terrain d’amusement de tous les assoiffés du pouvoir. Le comble dans cette prolifération c’est que certains en se présentant, insultent du coup le peuple du Mali. Des hommes qui sont sans convictions car incapable de tenir dans un parti politique, des hommes qui sont devenus du jour au lendemain des riches juste par ce qu’ils ont occupé quelques postes nominatifs. Enfin il y’a ceux-là qui pendant quatre ans ont gracieusement profité de tous les délices du pouvoir et aujourd’hui vomis sur leur mentor d’hier et prétendent détenir les solutions qu’ils étaient incapables de réaliser lorsqu’ils vivaient tranquillement leurs vie de riches au pouvoir. Ce qui est sûr ils se trompent le peuple du Mali est désormais aguerri et ne se laissera point berner par des éléments du système qui a échoué. Le peuple du Mali fera une grande surprise lors des présidentielles à venir. Une surprise qui prouvera qu’il est prêt à prendre son destin entre ses mains.



B 124 le panaf