Diplomatie : Fin de mission pour L’Ambassadeur palestinien , ABDAL KARIM EWAIDA

© Autre presse par DR

Ibrahim boubacar Keita

L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’Etat de Palestine au Mali, Abdal Karim Ewaida, en fin de mission dans notre pays, a été reçu, hier au palais de Koulouba, par le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita. Durant quatre ans, le diplomate palestinien s’est investi à consolider les liens d’amitié et de solidarité entre nos deux pays. A sa sortie d’audience, il a confié à la presse qu’il était venu faire ses adieux au chef de l’Etat. Abdal Karim Ewaida a aussi déclaré qu’il quittait le Mali avec de bons souvenirs. Il s’est dit particulièrement marqué par la qualité des relations humaines qu’il a établies avec les uns et les autres. «J’ai vécu beaucoup de choses avec mes chers frères et amis du Mali. On a eu des moments difficiles, mais aussi des moments de joie», a-t-il exprimé. Sur le plan diplomatique, le désormais ex-ambassadeur de la Palestine dans notre pays a précisé avoir travaillé surtout au renforcement des liens qui existent entre son pays et le Mali qui «fut et restera toujours un pays frère». Il faut rappeler que dans un passé lointain, la Palestine, malgré qu’elle était en guerre, a appuyé le Mali dans certains domaines comme la santé et l’éducation. Aussi, le Mali a toujours manifesté son affection à l’endroit de ce pays ami à travers notamment la réalisation à Bamako d’une avenue dénommée Al Qods.



Issa Dembélé