Centre du Mali: Interdiction de circuler à motos et Pick-Up : Une décision impopulaire qui fait grincer des dents ? Publié le mercredi 28 fevrier 2018 | Le Progres

Les régions du Nord et du Centre sont en proie à une insécurité criarde. Des bandits de tout acabit y dictent leur loi en circulant soit en Pick up ou soit sur motos. Pour parer à toute éventualité, le Gouverneur de Mopti a interdit la circulation des motos et Pick up dans la plupart des localités de la 5ème région. Laquelle décision qui punit les populations concernées dont la mobilité est réduite.



S’il y’a une décision venant d’une autorité administrative qui fait l’objet de vive protestation, c’est bien l’interdiction de circuler imposée aux populations sédentaires du centre du pays. Le Gouverneur qui a pris cette décision à son compte n’a visiblement pas calculé les conséquences qui en découlent. Car, les engins à deux roues occupent une place de choix dans le monde rural. Moyens de déplacement et de transport marchandises, les motos occupent une place de choix dans l’économie locale. Les motos demeurent les moyens de déplacement dans les zones reculées. Pour aller d’un village à un autre, d’une foire à une autre. L’interdiction de déplacer en motos est considérée par la population locale comme source de rentabilité économique. Elle ne sait plus à quel saint se vouer. Des voix s’élèvent de plus en plus pour dénoncer la décision en tout cas.



Par Hassane Kanambaye