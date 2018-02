Sikasso : L’Agence de développement Régionale tient sa 3è session ordinaire - abamako.com

Sikasso : L'Agence de développement Régionale tient sa 3è session ordinaire Publié le mercredi 28 fevrier 2018 | L'Essor

La 3e session ordinaire du conseil d’administration de l’Agence de développement régional (ADR) de Sikasso a regroupé, jeudi dans la capitale du Kénédougou, les membres du conseil venus des collectivités territoriales de la région, les représentants de l’administration, de la société civile et du secteur privé ainsi que les responsables de l’ADR.

Au cours de cette session, les administrateurs ont planché sur le rapport d’activités et le rapport financier 2017 de l’ADR avant d’adopter le plan de travail 2018 et le budget prévisionnel qui s’élève à 194 millions de FCFA. Cette prévision budgétaire prend en compte les dépenses d’investissement, le fonctionnement et les subventions aux organismes publics. L’exposé du rapport d’activités 2017 a montré que l’année dernière a démarré dans des conditions socio-économiques relativement favorables à cause des élections communales, le retour progressif de la paix et de la sécurité dans le pays. Elle a été marquée par une forte demande de financement pour l’élaboration de programme de développement économique et social (PDESC) ainsi que la signature de plusieurs conventions avec les partenaires. Les réalisations majeures, selon le rapport, ont porté, entre autres, sur le renforcement des capacités des collectivités territoriales dans l’élaboration des outils de planification et la gestion financière ainsi que l’assistance à certaines collectivités dans la mobilisation des ressources et la gestion des équipements marchands. Au cours de l’année 2018, l’ADR de Sikasso prévoit la planification de plusieurs opérations de développement dans les domaines de compétence des collectivités territoriales en cohérence avec les politiques publiques définies par l’Etat, la préparation et la programmation des opérations de développement relatives à l’amélioration des infrastructures, des équipements et des services publics pour les populations.

Dans son intervention, le président du conseil d’administration et président du conseil régional de Sikasso a souligné les défis qui s’imposent aux collectivités territoriales que sont entre autres, le développement territorial cohérent, équilibré et durable ; la gouvernance inclusive du territoire et l’amélioration de l’offre de services de qualité aux populations. Et c’est pourquoi, selon Yaya Bamba, le gouvernement a mis en place deux outils qui sont le contrat plan Etat /Région et l’Agence de développement régional. M. Bamba a donc invité les administrateurs à une analyse critique des différents documents de cette session, pour mieux orienter la direction de l’ADR dans sa mission d’assistance aux collectivités territoriales de la région de Sikasso.

L’Agence de développement régional a pour mission de favoriser le développement régional et local des collectivités territoriales de son ressort dans l’exercice de la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la planification, la programmation et la préparation des opérations de développement, la gestion des services des collectivités et la mobilisation des ressources financières.

Fousseyni DIABATé

AMAP – Sikasso