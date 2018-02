Remise de distinctions honorifiques par le Premier ministre : Au nom de la patrie reconnaissante - abamako.com

Ce sont 124 méritants issus de l’administration et du secteur privé qui ont été décorés pour de loyaux services rendus à la nation



Le Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga, a présidé, hier à la Maison des Ainés, la cérémonie de remise des distinctions honorifiques à plusieurs personnalités issues de l’administration et du secteur privé. C’était en présence du secrétaire général du gouvernement, Mme Sanogo Aminata Mallé, du Grand chancelier des Ordres nationaux du Mali, le général Amadou Sagafourou Guèye, d’éminentes personnalités de la République. Les parents, amis, collaborateurs des récipiendaires et plusieurs autres invités étaient également présents.

Dans son intervention, le Grand chancelier des Ordres nationaux a, d’abord, adressé ses chaleureuses félicitations aux heureux récipiendaires. Général Amadou Sagafourou Guèye a rappelé que la Grande chancellerie des Ordres nationaux du Mali, sous l’autorité du chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Kéïta, Grand maître des Ordres nationaux, participe depuis l’indépendance à la perpétuation de cette culture du mérite par la remise des distinctions honorifiques à des hommes et femmes qui ont fait honneur à leur pays.

Cette intervention a été suivie par la séquence des remises de distinctions aux récipiendaires. Ils sont au total 40 à accéder au grade de Commandeur de l’Ordre national ; 50 récipiendaires à celui des Officiers de l’Ordre national ; 14 récipiendaires au grade de Chevalier de l’Ordre national, au compte de la Primature et du Secrétariat général du gouvernement et 20 heureuses personnes à qui la médaille du Mérite national avec «Effigie Abeille» a été attribuée.

Les différentes distinctions ont été remises par le Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga, le Directeur de cabinet de la Primature, Lassine Bouaré, le Secrétaire général du gouvernement, Mme Sanogo Aminata Mallé et enfin le Grand Chancelier des Ordres nationaux, Général Amadou Sagafourou Guèye. A signaler que ces personnalités décorées sont à la fois civiles et militaires.

Intervenant au nom des récipiendaires, le Directeur général de l’ORTM, Sidiki N’Fa Konaté, exprimant sa joie et sa satisfaction, a confié que chacun d’entre eux a toujours cru en le Mali. Les récipiendaires qui ont blanchi sous le harnais, disent grand «merci» à la patrie reconnaissante, a déclaré l’ancien ministre de la Communication.

«Cette décoration, c’est un nouveau vaccin, un sérum que la patrie reconnaissante vient de nous administrer, nous engageant donc à faire plus, à faire mieux partout où le devoir nous appelle… Au nom des récipiendaires, je voudrais dédier toutes les distinctions que nous avons reçues aujourd’hui à la Paix. Parce qu’avec la Paix tout devient possible et sans elle presque rien n’est possible», a lancé Sidiki N’Fa Konaté.

Pour sa part, le Premier ministre a affirmé que c’est avec beaucoup de fierté qu’il a présidé cette cérémonie, révélant avoir travaillé avec la plupart de ceux qui ont été décorés.

Soumeylou Boubèye Maïga a ajouté que par la connaissance qu’il a de chacun d’entre eux, il sait que c’est l’amour du pays, l’amour du travail bien fait qui continuent d’animer encore chez eux une flamme qui ne s’éteindra pas de sitôt.

«Je sais qu’ils ont incarné chacun, dans leur carrière, la volonté et l’ambition de notre pays de construire un Etat, d’être au service des citoyens, de prêcher par le bon exemple», a-t-il reconnu.

En outre, le chef du gouvernement s’est dit très heureux que le président de la République, Grand maître des Ordres nationaux, ait validé cette année toutes les propositions qui lui ont été faites, pour décorer ceux qui ont mérité du pays et de la nation ; ceux qui ont œuvré à faire du Mali ce qu’il est aujourd’hui, c’est à dire un pays qui peut être ébranlé mais qui tient toujours sur ses piliers.

Il a aussi salué la décision du chef de l’Etat d’avoir diversifié l’éventail des récipiendaires. «Cette année, le président de la République a accepté qu’il y ait des décorations dans tous les ordres professionnels. Il y a parmi ceux qui ont été décorés ce matin de grands cadres et aussi de petites mains de l’administration sans lesquelles il n’y a pas d’Etat», a souligné le chef du Gouvernement.

Pour Soumeylou Boubeye Maïga, l’ambition du président Kéïta est de reconstruire la confiance dans le pays autour de la fierté nationale, estimant que toutes les difficultés que nous pouvons connaître, doivent être une occasion pour nous de rebondir.

Pour le Premier ministre, le chaos doit donner naissance au renouveau, sinon le pays n’avancera pas. «Ceux qui ont été décorés aujourd’hui incarnent l’élite du pays, quel que soit le poste qu’ils occupent et il n’y a aucune société qui peut avancer si elle n’est pas dirigée par son élite… Je souhaite que l’exemple de ceux que nous avons décorés ce matin puisse inspirer toutes les générations qui sont au travail, qui aspirent au travail. Je souhaite que Dieu leur donne l’énergie, la force d’être encore là pour continuer de prêcher par le bon exemple», a prié le Premier ministre.



