Maoulid de la Zawiya Cheick Mohamed Macki Bah : Les préceptes de l’Islam au peigne fin ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Maoulid de la Zawiya Cheick Mohamed Macki Bah : Les préceptes de l’Islam au peigne fin ! Publié le mercredi 28 fevrier 2018 | Le Progres

Tweet

L’Association Malienne pour la Concorde, l’Education et la Culture Islamique (AMCECI) respecte une fois de plus la tradition avec l’organisation du Maoulid 2018. En fait, ce samedi 24 Février 2018 s’est tenu le Grand Maoulid de la Zawiya Tidianiya de Cheick Mohamed Macki BA au monument Bougie de l’ACI 2000.



Venus d’horizons divers, les fidèles ont pris d’assaut le rond-point Bougie pour écouter les prêches du célèbre Guide Spirituel d’Ançardine, Seid Chérif Ousmane Madani Haïdara et des disciples de Cheick Mohamed Macki BA dont Tihami Haïdara et Mountaga BA. Plus de 100 fidèles sont venus de Sidjankoro dans la région de Koulikoro en plus des fidèles venus de Ségou, Zambougou et des VI Communes du District de Bamako.



Le Président de la commission nationale des Maoulid des Zawiya et Bureau AMCECI, Moukhadam Mohamed KEITA, non moins Secrétaire à la Jeunesse du Bureau Central AMCECI, après avoir souhaité la bienvenue aux fidèles musulmans, a fait un bref aperçu historique des activités menées par l’Association.



«Depuis sa création en 1992, notre association A.M.C.E.C.I (Association Malienne pour la Concorde l’Education et la culture Islamique) tient chaque fête Maoulid ce grand événement. Au début c’était pour clôturer les Maoulid des Centres d’apprentissage du Coran, comme chaque centre organisait son Maoulid. Cette commémoration est l’une des grandes activités de notre association, c’est une façon de redynamisation et d’encouragement de nos centres», rappelle Moukhadam Mohamed Kéïta avant de poursuivre : « Mais actuellement, nous avons quatre (4) Grands Maoulid National de notre Zawiya où tous les membres de l’association, les Khalifs, Moukhadam et tous les disciples participent massivement. Il s’agit de :Maoulid de la zawiya mère Bamako ; Maoulid du bureau régional de Segou ; Maoulid de Sidjancoro ; Maoulid de Zambougou (ndr prévu pour le 16 mars prochain).



Rappelons que depuis 2 ans, la commission nationale des Maoulid des Zawiya et Bureau AMCECI est présidé par le Moukhadam Mohamed KEITA, Secrétaire à la Jeunesse du Bureau Central AMCECI.



Le représentant du ministre de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne et celui des Affaires Religieuses et du Culte ont tour à tour salué les efforts déployés par Cheick Mohamed Macki BA à travers l’UJMMA pour l’insertion socioprofessionnelle des jeunes diplômés en langue arabe. Les porte-paroles des fidèles de Sidjankoro et de Ségou ont aussi loué les qualités de Cheick Mohamed Macki BA en terme d’Education et de Culture Islamique qui doivent servir d’exemples pour tout bon musulman.



Prenant la parole pour saluer les fidèles venus d’horizons divers, Cheik Mohamed Macki BA dira que : «la présente célébration du Maoulid est l’occasion pour nous musulmans de faire des pierres pour nous-mêmes et pour le Mali».



Clôturant la séance de prêche, Seid Chérif Ousmane Madani Haïdara rappelle les percepts de l’Islam basés sur le comportement et la foi ainsi que l’importance du mouloud.



Vivement la prochaine édition.



S. KONE