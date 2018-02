Tessit : Les populations exigent le retour immédiat des FAMA - abamako.com

Tessit : Les populations exigent le retour immédiat des FAMA Publié le mercredi 28 fevrier 2018 | Le Combat

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet

Par manque de munitions pour combattre les assaillants, lundi 26 février 2018, l’unité des forces armées maliennes en poste à Tessit a abandonné sa position pour replier à Ansongo, selon des sources locales. Cette situation inquiète les habitants de la petite ville qui demandent le redéploiement des troupes gouvernementales dans leur zone.



Selon des sources locales, tous les civils qui ont collaboré avec les militaires maliens ont été obligés de quitter la localité par peur de représailles de la part des groupes armés rebelles et terroristes. Les populations de la localité qui se sentent délaissées exigent le retour «immédiat» des forces armées et de sécurité, selon nos confrères du Studio Tamani.



Leur repli serait dû, selon des sources indépendantes, à des manques de munitions pour combattre les assaillants qui sont nombreux dans la zone.



Rappelons que cette même localité avait été récemment victime d’attaques djihadistes répétitives depuis le début de l’année. Quelques éléments des FAMA ont été grièvement blessés lors d’un affrontement avec des assaillants qui se sont ensuite éclipsés dans la nature en laissant derrière eux deux morts et d’importantes quantités de munitions.



Donc, le Gouvernement est appelé à prendre immédiatement des mesures pour éviter des actes de représailles contre les populations locales déjà en détresse. Car, c’est un devoir absolu pour l’Etat de protéger et de défendre à tout prix les populations civiles face à toute force du mal. Ce qui permettra de maintenir aussi leur coopération dans le cadre de l’information et de la communication dans la lutte contre le terrorisme dans notre pays.



Konaté Seydou, Stagiaire : LE COMBAT