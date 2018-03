Coopération Mali-Turquie : Le président RECEP TAYYIP ERDOGAN attendu demain dans notre pays - abamako.com

Coopération Mali-Turquie : Le président RECEP TAYYIP ERDOGAN attendu demain dans notre pays Publié le jeudi 1 mars 2018

© Présidence par Presidence

Le président Ibrahim Boubacar Keïta en Turquie

A l’invitation de son excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Kéïta, président de la République du Mali, son excellence Monsieur Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, effectuera une visite officielle au Mali, le vendredi 02 mars 2018. Il sera accompagné de son épouse, Mme Emine Erdogan et d’une très forte délégation.



Cette visite de travail d’une journée sera la première au Mali pour M. Erdogan. La visite de travail du président Recep Tayyip Erdogan fait suite à la visite d’Etat que le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, a effectuée en Turquie du 02 au 05 février 2015. Après l’accueil de la délégation turque à l’aéroport international Modibo Keita-Sénou, les couples présidentiels se rendront à la Grande mosquée pour la grande prière du vendredi.



Le président Erdogan sera ensuite reçu au Palais de Koulouba par le président Kéïta. Les deux chefs d’Etat auront un entretien en tête-à-tête, suivi d’une séance de travail élargie aux membres des deux délégations. Au sortir de ces entretiens, il sera procédé à la signature d’accords entre les gouvernements du Mali et de la Turquie.



Les entretiens qui se dérouleront entre les deux chefs d’Etat et les travaux entre les délégations des deux pays permettront au Mali et à la Turquie de partager leurs analyses de la situation régionale et internationale, notamment au Moyen-Orient, au Maghreb et au Sahel. La visite permettra de redynamiser les liens de coopération entre nos deux pays et sera l’occasion de donner un élan accru aux échanges et aux partenariats entre les économies maliennes et turques. La journée sera clôturée, par une conférence de presse des deux chefs d’Etat.



(Source :Présidence de la République)