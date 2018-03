Terrorisme : Des renforts djihadistes venus de la de la Libye et peut-être même de la Syrie - abamako.com

Publié le jeudi 1 mars 2018 | L'Indicateur Renouveau

Pour venir grossir les rangs des organisations terroristes comme l’Etat islamique dans le Grand Sahara » (EIGS) dirigé par Abou Adnan Walid Sahraoui. Natif du Sahara occidental et le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, (GSIM) est dirigé par le Malien Iyad Ag Ghali qui ont d’ailleurs scellé une alliance, différentes sources sécuritaires affirment que des combattants, quelques dizaines, seraient venus de l’extérieur, notamment de la Libye et peut-être même de la Syrie. Selon nos sources, parmi eux, des spécialistes de fabrication de bombes artisanales, mais redoutables, ainsi que des stratèges de la guérilla.



CRISE DU MALI: L’armée revient à Tessit



À Tessit, l’armée qui avait abandonné ses positions, a regagné finalement son postehier mercredi. De sources militaires, les FAMAS avaient des problèmes de moyens logistiques raison pour laquelle elles ont replié. Elles sont revenues lourdement armées pour la sécurité des populations et de leurs biens. Selon des sources locales, tous les civils qui ont collaboré avec ces militaires avaient été obligés de quitter la localité par peur de représailles.



DOUENTZA: Les populations en colère après une descente des forces de sécurité



À Douentza dans la région de Mopti, un agent, des eaux et forêts a été abattu par un individu non identifié aux alentours du marché. Alertées, les forces de sécuritéont fait une descente dans la localité. Toutes choses qui ont provoqué la colère des habitants. Sur les ondes de Studio Tamani, un habitant de la localité sous anonymat, a dénoncé la violence des Famas qui ont poursuivi des civils jusque dans leurs familles.