Le ministre Ben Kattra face à la presse : «Nous sommes à plus de 234.000 emplois créés»» Publié le jeudi 1 mars 2018 | L'Essor

Point de presse du Ministre de l`Emploi et de Formation Professionnelle, Maouloud Ben Kattra

Le Ministre de l`Emploi et de Formation Professionnelle, Maouloud Ben Kattra a animé un point de presse sur la feuille de route recentrée, le 27 Février 2018 à la Maison des aînés de Bamako.

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Maouloud Ben Kattra, s’est entretenu avec la presse mardi dernier à la Maison des Aînés sur la feuille de route recentrée. Il a expliqué que le plan d’action de cette feuille de route compte 111 activités qui sont reparties entre quatre objectifs spécifiques, à savoir l’amélioration de la gouvernance du marché de l’emploi, le renforcement des activités de promotion et de création d’emplois. Il s’agit aussi d’améliorer la qualité de la formation professionnelle continue, qualifiante et par apprentissage et de renforcer les capacités des ressources humaines du ministère en charge de l’Emploi et de la Formation professionnelle.



Le coût de réalisation de ce projet est estimé à environ 8,812 milliards Fcfa. «Il est supporté par le budget national à hauteur de 43,54% et le reste par les partenaires techniques et financiers», a indiqué le ministre. Maouloud Ben Kattra a aussi rappelé que cette feuille de route a été élaborée et validée avec l’ensemble des partenaires techniques et financiers à la suite des rencontres des 8 et 22 mai 2017.



Dans le cadre de 200 000 emplois promis par le président de la République, Maouloud Ben Kattra a affirmé que cet objectif a été dépassé. «Nous sommes aujourd’hui à plus de 234.000 emplois créés», a-t-il déclaré. Ce nombre, explique-t-il, est reparti entre le secteur public, le secteur privé et le secteur Auto-emploi. En outre, il a signalé que son département a régulièrement collecté et diffusé les informations sur les créations d’emploi. Pour faciliter l’accès aux statistiques de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre a soutenu qu’ils ont conçu et réalisé une plaquette d’informations sur les réalisations des services de leur département. «Elle permet de mieux éclairer l’opinion nationale et internationale sur les actions réalisées en matière d’emploi et de formation professionnelle pendant les quatre dernières années», a argumenté Maouloud Ben Kattra qui a rappelé que le défi sécuritaire ne sera pas relevé tant qu’il y a le défi du chômage. Conscient de cela, selon lui, le président de la République a fait de l’emploi des jeunes sa priorité.

Par ailleurs, Maouloud Ben Kattra a assuré que son département ferait tout pour concrétiser toutes les ambitions du président de la République en matière d’emploi et de formation professionnelle. Il a saisi l’occasion pour remercier le chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Kéita et l’ensemble des partenaires techniques et financiers, en particulier Lux-Dév pour avoir permis à son département de concevoir et de réaliser une plaquette d’informations sur les réalisations de ses services.

Cette rencontre a été couplée au lancement de la plaquette d’informations sur les réalisations des structures et projets du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle.



Bembablin DOUMBIA