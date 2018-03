Mopti : KONNA impliqué dans le projet de filets sociaux - abamako.com

Mopti : KONNA impliqué dans le projet de filets sociaux Publié le jeudi 1 mars 2018 | L'Essor

Au Mali, le programme de filets sociaux «Jigiseme jiri» ou arbre de l’espoir, est la consécration des efforts du gouvernement pour apporter un soutien aux populations frappées par les effets des différentes crises qui ont secoué notre pays. En trois ans de mise en œuvre, le programme Jigiseme jiri s’est imposé comme un programme phare de la politique nationale de protection sociale.

Ainsi après les cercles de Douentza et Tenenkou en 2017, le programme gouvernemental des filets sociaux «Jigiseme jiri» étend sa générosité à 62.000 ménages victimes de l’extrême pauvreté, dans la commune martyre de Konna dans le cercle de Mopti pour les trois années à venir. Chaque ménage recevra un transfert monétaire non remboursable de 30.000 Fcfa par trimestre. Par ricochet, il touchera 283.000 ménages bénéficiaires indirects. Il développera un paquet nutritionnel dans 10 à 20% des villages bénéficiaires, une composante Himo de 2018 à 2019 avec 750 travailleurs de 60 à 90 jours pour un salaire de 2000Fcfa /J et une composante AGR pour la période 2019 à 2020 au profit de 1000 bénéficiaires (hors transferts monétaires). Chaque activité AGR sera dotée d’une enveloppe de 180.000 Fcfa.

La cérémonie de lancement de ce grand programme dans la commune rurale de Konna s’est déroulée le mardi 20 février dernier dans la salle de conférence du gouvernorat de Mopti. C’était sous la présidence du directeur de cabinet du gouverneur, Boucary Koïta et en présence du coordinateur national de Jigiseme jiri, Mahmoud Ali Sacko, le spécialiste des transferts monétaires de l’UTGFS, Koulou Fané, du directeur régional du développement social et de l’économie solidaire de Mopti, Bakary Bengaly. L’évènement a aussi enregistré la présence du préfet de Mopti, Alou Guindo, des autorités administratives, politiques et les bénéficiaires de Konna.

Dans son intervention, le coordinateur du programme Jigiseme jiri, Mahmoud Ali Sacko, a expliqué l’objectif de développement du Programme qui est de fournir des transferts monétaires ciblés aux ménages pauvres et en insécurité alimentaire et contribuer à mettre en place un programme national de filets sociaux au Mali. Il a fait observer que l’extension du programme à de nouveaux bénéficiaires est la suite de l’obtention de deux financements. Le premier financement d’environ 35 milliards de Fcfa est le fruit de l’exemplaire coopération de la Banque mondiale et le second de plus de 5 milliards a été mis en place en 2017 dans le cadre du programme régional au Sahel de protection sociale adaptative.

Le projet de réhabilitation du port de pêche de Konna que le jigiseme jiri va soutenir est dénommé «filets sociaux de Konna». Il est financé par l’Agence française de développement (AFD) à travers la Banque mondiale et couvrira les 28 villages de la commune, a souligné le coordinateur. L’engagement et la disponibilité des membres des comités villageois détermineront la qualité des résultats à atteindre, a-t-il martelé, avant de demander l’appui de l’administration et des services techniques pour trouver les meilleures approches dans la mise en œuvre du programme au bénéfice des plus vulnérables de la commune. Pour le représentant de l’exécutif régional la mise à l’échelle du programme de filets sociaux au bénéfice des ménages pauvres et vulnérables de tout le Mali reste le défi majeur à relever pour une meilleure équité de l’action gouvernementale. Il a remercié le gouvernement et ses partenaires pour le choix de Konna qui a souffert de l’occupation et de la reconquête. Boucari Koïta a rassuré les responsables d’UTGFS de la disponibilité de l’ensemble des acteurs à soutenir les activités du programme dans la Région. La cérémonie a pris fin par une présentation diapositive du projet de Konna pour une appropriation des membres des comités villageois en charge du ciblage des bénéficiaires.



Dramane

COULIBALY

AMAP-Mopti