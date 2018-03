Présidentielle 2018 : La Stratégie abominable du régime pour abattre Ras Bath - abamako.com

Présidentielle 2018 : La Stratégie abominable du régime pour abattre Ras Bath Publié le jeudi 1 mars 2018 | Le Pays

© aBamako.com par Momo

Le régime est-il aux abois ? Nous sommes tentés de répondre à la question par l’affirmative. Des Hauts cadres du parti au pouvoir et de la Convention de la Majorité Présidentielle sont dans l’optique de tout écraser sur leur passage. Il s’agit là de ceux qui critiquent la gestion actuelle du Pays. Leurs cibles ? Pas les politiques, mais les activistes. Dans ce répertoire, Ras Bath est en première position. Le célèbre chroniqueur depuis un certain temps fait jouer les vieilles promesses d’IBK lors des campagnes présidentielles et les témoignages des citoyens maliens sur le bilan du quinquennat d’IBK recueillis lors de ses récents déplacements dans ses émissions tous les mardis à la radio Renouveau FM.



Mardi dernier, Ras Bath soulignait la volonté machiavélique des tenants du régime à l’abattre. La stratégie serait de dissimuler de la drogue dans sa valise lors d’un de ses déplacements à l’étranger. Si cela marchait, alors, Ras Bath se fera arrêter par la police de ce pays et pendant ce temps, ils souffleront et feront passer tous leurs sales coups afin de se maintenir au pouvoir.



Dans les jours à venir, nous publierons les détails près sur les gens qui sont dans cette manœuvre. C’est-à-dire les instigateurs et leurs commis sur le terrain pour l’abominable mission.



Kèlètigui Danioko