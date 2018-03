Jeunesse et citoyenneté: l’APJL lance ses activités - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Jeunesse et citoyenneté: l’APJL lance ses activités Publié le jeudi 1 mars 2018 | Info Matin

Tweet

La Bibliothèque nationale a abrité samedi dernier, le lancement des activités de l’Association pour la Promotion de la Jeunesse et du Leadership (APJL). C’était en présence des représentants du ministre de la Jeunesse et la Construction Citoyenne, Cheick Oumar COULIBALY ; du Maire de la Commune VI, Cheick Oumar KONE ; de la marraine de l’association, Mme DEMBELE Fatoumata FAYE de la FENACOF Mali et du président de l’APJL, Mohamed Amadou GOUALE.



Créée le 6 février 2016, l’APJL est une initiative des étudiants d’une même promotion de la Faculté des Sciences économiques et de Gestion (FSEG), en vue de jouer leur partition à la construction citoyenne du pays. Elle a pour objectif de réunir la jeunesse en vue de créer un cadre d’échange, de solidarité, d’entraide, de faire de la jeunesse, une organisation active, citoyenne et responsable. Mais aussi, de donner une vision propre au Mali, à travers la formation des jeunes leaders, etc. Sa mission est de contribuer à la responsabilisation de la jeunesse par le biais de la formation.

Mohamed Amadou GOUALE, le président de l’APJL a, dans son discours, soutenu que depuis des années, le Mali était confronté à de multiples problèmes qui l’érigent à la dernière place dans la quasi-totalité des secteurs de développement du contient. Pourtant, poursuit-il, le Mali recèle d’énormes potentialités naturelles et humaines pouvant lui permettre d’enclencher un développement multisectoriel accéléré.

« Avec une forte représentativité de sa jeunesse représentant la moitié de sa population, le Mali peut, s’il exploitait à fond les opportunités offertes la couche juvénile, combattre son inaction et sa passivité qui ont pour conséquences la croissance du taux de chômage, la délinquance juvénile, et tant d’autres maux qui perturbent son équilibre social et économique », a-t-il rassuré. Pour ce faire, selon le jeune leader, les politiques et les citoyens, à travers des actions individuelles et collectives, doivent s’investir dans ses missions de promotion du leadership de la jeunesse dans l’optique de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population en général et des jeunes en particulier. Il s’est par ailleurs réjoui que de multiples changements aient été constatés, à travers des actions menées par les organisations et associations nationales, même si les défis à relever restent encore énormes.

« Ce lancement vise à mobiliser, sensibiliser, promouvoir et amener les jeunes à un changement de mentalité en adoptant des comportements de leader et de citoyens modèles. Mais également à promouvoir le leadership dans le milieu jeune, à favoriser l’épanouissement de la jeunesse et l’impliquer dans la gestion des affaires publiques et créer un cadre d’échanges entre les leaders d’opinion, pour relever ces défis », a-t-il expliqué.

Prenant la parole, Mme DEMBELE a remercié les membres de l’APJL pour le choix porté sur sa personne, comme marraine de l’événement. Elle s’est dit convaincu qu’en suivant les directives des femmes leaders du Mali, l’APJL ira très loin et réalisera ses projets. Enfin, elle les a encouragé à persévérer davantage pour relever les défis de l’heure.

Pour sa part, le représentant du ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne a encouragé et félicité les membres de l’APJL pour avoir organisé cette cérémonie. Après leur avoir promis le soutien de son ministre, il a invité des jeunes à être proactifs et à aller vers les structures qui orientent, conseillent et même financent des projets jeunes. Il a ainsi révélé que son département était doté d’une politique nationale de la citoyenneté et du civisme.

« Cette politique a un plan d’action qui sera mis en œuvre au cours de l’année 2018 par la société civile et le gouvernement », a-t-il martelé, avant de promettre que l’APJL sera identifiée parmi les structures partenaires pour la mise œuvre de cette politique nationale.

Au cours de cette cérémonie, le rapporteur de l’APJL a présenté les activités menées par leur association, depuis sa création à nos jours. Boubacar DIALLO, Vice-président de l’APJL, a présenté le programme d’activités de 2018 de l’organisation. Il s’agit d’un programme à six volets qui comprend la formation, la santé, l’environnement, l’éducation, le sport et la culture.



PAR CHRISTELLE KONE