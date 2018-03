Reconnaissance de la Nation: le PM décore des hauts cadres de l’administration - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Reconnaissance de la Nation: le PM décore des hauts cadres de l’administration Publié le jeudi 1 mars 2018 | Info Matin

Tweet

Ils ont été nombreux, anciens ministres et hauts cadres de l’Administration à être élevés aux grades respectifs de Grand officier de l’ordre national, de Commandeur de l’ordre national, Officier de l’ordre national ; Chevalier de l’ordre national et du Mérite avec effigie abeille. C’était ce mardi, 27 février 2018, à la Maison des Aînés, à la faveur d’une cérémonie solennelle , sous la haute présidence du Premier ministre, Chef du Gouvernement, Son excellence, Monsieur Soumeylou Boubèye Maïga.



Le premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence monsieur Soumeylou Boubeye MAIGA, au nom du Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Kéïta, a présidé ce mardi 27 Février 2018 à la maison des Aînés la cérémonie de remise de distinction honorifiques décernées à certains hauts cadres de l’Administration. Parmi lesquels, des anciens ministres, anciens secrétaires généraux de départements ministériels, anciens gouverneurs de régions, anciens directeurs de service, des officiers à la retraite, des professeurs, d’ opérateurs privés, d’anciens sportifs, de conseillers à la Primature et d’inspecteurs.

Cette cérémonie de remise organisée par la grande chancellerie des Ordres nationaux sous le commandement du général Amadou Sagafou Gueye a été très émouvante. L’occasion était opportune pour le Premier ministre de saluer le mérite de ces commis de l’Etat qui ont tout donné au pays.

Ces différentes personnalités rompues à la tâche publique ont été élevées respectivement aux grades de Grand officier de l’ordre national (comme les anciens ministres messieurs Thierno Diarra, Salia Niaré, Maharafa Traoré et madame Fatou Haïdara) ; de Commandeur de l’ordre national, Officier de l’ordre national ; Chevalier de l’ordre national et du Mérite avec effigie abeille



Le Premier ministre a saisi l’occasion pour saluer et magnifier le beau et l’excellent travail que ces femmes et hommes ont abattu pour que notre pays reste debout. Au nom du Président de la République, le Chef du Gouvernement a félicité les heureux récipiendaires pour la marque de reconnaissance et de fierté que leur pays, notre pays à tous, le Mali vient de les témoigner. Il a enfin salué leur loyauté, leur courage et leur intégrité morale et intellectuelle pour le pays à qui ils ont tout donné.

Une très belle occasion pour les parents, amis et collègues de récipiendaires de venir nombreux leur témoigner leur profonde sympathie.

Le porte-parole des récipiendaires monsieur Sidiki n’fa konate a salué la présence du premier ministre pour sa présence. Ce qui témoigne, dira-t-il, de la marque de considération et de reconnaissance des plus hautes autorités à l’endroit des serviteurs de l’Etat qu’ils ont été ou qu’ils sont encore. Le nouveau commandeur de l’Ordre national a dédié ses distinctions à la paix dans un Mali un et indivisible et prospère.



Communication Primature