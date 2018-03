Autonomisation des Femmes : Wise, phase II - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Autonomisation des Femmes : Wise, phase II Publié le jeudi 1 mars 2018 | Le 22 Septembre

Tweet

Ce projet entend former 240 femmes et jeunes filles, 180 leaders communautaires des cercles de Gao, Ansongo, Ménaka et Tombouctou sur le leadership, le plaidoyer, la gouvernance participative, le plaidoyer et la prise en compte du genre



Dénommé « Femme investissant dans un environnement plus sécurisé-WISE II », un projet financé par l’ambassade du Canada, à travers Global affairs Canada’s peace and stabilisation opérations program, sera mis en œuvre sur le terrain par la Coordination des associations et Ong féminines du Mali (CAFO) en partenariat avec l’Ong américaine Marcy Corps. Pour une durée de vie de 18 mois, ce projet, a été lancé le mardi dernier au Centre national de documentation et d’information pour la femme et l’enfant (CNDIFE).



Après, le mot de bienvenue de la représentante du maire de la commune III du district de Bamako, la présidente par intérim de la CAFO, Mme Keita Fatoumata Sissoko dira que cette 2ème phase du projet a été rendue possible grâce à l’appui du gouvernement canadien. Ainsi, il consistera à donner aux femmes, les moyens de faire progresser des systèmes de gouvernance inclusifs afin qu’elles puissent participer au processus de paix, de façon active et responsable.



Pour le directeur pays de Mercy Corps Mali, Thierno Samba Diallo, c’est après une première expérience réussie que cette 2ème phase est lancée. A travers celle-ci, les femmes ont démontré que la paix, la stabilité et le développement durable étaient possibles grâce à leur engagement. C’est pourquoi, le gouvernement canadien a décidé de financer WISE pour consolider ces acquis. A travers ce projet, ils’agira, d’accompagner le processus de l’Accord de paix au Nord du Mali. Estimé à 1.164,000 dollars canadiens, ce projet qui contribuera également à créer des activités génératrices de revenus pour les femmes, permettra d’aider le gouvernement du Mali, pour la mise en œuvre de l’Accord pour la paix dans lesdites zones.



Pour l’Ambassadeur du Canada au Mali SEM. Louis Verret, ce projet se fonde sur la théorie du changement stipulant que si les femmes et les filles ont un meilleur accès aux ressources, à l’information et pouvoir de prises de décision, il sera plus facile de restaurer la paix dans ces dites zones. C’est fort de ce constat, que le Canada, pays ami du Mali, a décidé de soutenir financièrement ce projet. Parce qu’il contribuera à consolider et restaurer la paix dans ces localités. Il permettra également de renforcer les capacités des réseaux des femmes et jeunes filles de la société civile des zones ciblées par le projet. Les autorités canadiennes restent convaincues que: « Pas de sécurité sans développement durable et pas de développement sans sécurité. » C’est pourquoi, ce pays ami restera solidaire aux côtés du Mali pour la restauration dans sa partie septentrionale.



La représentante du ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Diallo Mama Diarra, non moins directrice du CNDIFE, a soutenu que la WISE II contribuera au développement des compétences des femmes, au dialogue et réconciliation, au renforcement de la solidarité et du leadership, à la culture de la paix et du vivre ensemble. A travers ce projet, il s’agira également de faire la promotion des droits humains, de la citoyenneté et l’autonomisation des femmes.



Et Mme Diallo Mama Diarra de rappeler que notre pays, a connu une crise profonde et pernicieuse. Mais, au regard ces difficultés, il n’a pas tout perdu. Il a su garder l’essentiel de son existence qu’il convient de sauvegarder dans la diversité. Elle a estimé que cela ne se fera qu’au jour le jour dans les gestes, les mots, les faits, les comportements et autres activités sociales. « Ces choses constituent nos valeurs les plus profondes et notre richesse : il s’agit de la culture de la paix, de la solidarité, de la cohésion sociale, de la réconciliation et du vivre ensemble » a conclu la représentante du ministre.



Diakalia M Dembélé