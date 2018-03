Protection Civile malienne fête sa journée ! - abamako.com

Pour la première fois dans l’histoire de la Protection Civile de notre pays, la journée mondiale de la Protection Civile est célébrée sous le haut patronage du Président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Kéita. Cela témoigne tout l’intérêt que le Président de la République porte à la protection des personnes, la sauvegarde de leurs biens et la préservation de l’environnement qui sont les missions essentielles de ce service. Le thème retenu cette année est : ‘’ la Protection Civile et les Institutions Nationales pour une gestion plus efficace des catastrophes’’.

Pour le renforcement de capacités des ressources humaines, il y’a eu le recrutement de 500 élèves sapeurs-pompiers en 2016, 350 en 2017 et 500 autres pour le compte de l’année 2018 dont le processus est déjà lancé. Ces renforcements en ressources humaines devront porter l’effectif de la Protection Civile à 4 000 à l’horizon 2021, martèle le Colonel Doumbia.

Du coup la protection civile a choisi la date du 1er mars, journée internationale de la protection civile, pour lancer sa revue dénommée « Le Sapeur-Pompier ».